Το πρόγραμμα ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ της Χαραλαμπίδης Κρίστης υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη παιδιών και νέων

Στην υπεραγορά μία μητέρα παίρνει από το ψυγείο ένα γάλα και δείχνοντας στον υπάλληλο στο ταμείο ένα κουπόνι έχει κιόλας «πληρώσει» το αντίτιμο: μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η οικογένεια έχει διακριτικά εφοδιαστεί με το αναγκαίο για τα παιδιά φρέσκο γάλα της ημέρας, δίχως να επωμιστεί οποιαδήποτε δαπάνη.

Η εικόνα αυτή λαμβάνει χώρα καθημερινά σε εκατοντάδες σημεία πώλησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινωνικής δράσης “Κανένα Παιδί χωρίς Γάλα” που υλοποιείται από τις αρχές Δεκεμβρίου σε όλη την Κύπρο μέσα από τη συνεργασία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης.

Χάρη στην καινοτόμο κοινωνική πρωτοβουλία που στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων οικογενειών με παιδιά, από δικαιούχες οικογένειες λαμβάνει δωρεάν ένα λίτρο φρέσκο γάλα κάθε εβδομάδα, για διάστημα έξι μηνών. Ο στόχος που τέθηκε εξαρχής στη συγκεκριμένη κοινωνική δράση είναι απλός: Κανένα παιδί στην Κύπρο να μη στερείται το αυτονόητο δικαίωμα στη σωστή διατροφή.

Κοινωνική ευθύνη στις ανάγκες του σήμερα

Η δράση “Κανένα Παιδί χωρίς Γάλα” που παρουσιάστηκε πριν από μερικές εβδομάδες αποτελεί ένα έμπρακτο ανθρώπινο βήμα προς μια Κύπρο πιο δίκαιη, πιο ευαισθητοποιημένη και κοινωνικά πιο ενωμένη. Η ενέργεια υλοποιείται χάρη στη γόνιμη συνεργασία της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η οποία εντοπίζει τις δικαιούχες οικογένειες και τους αποστέλλει τα κουπόνια για εξαργύρωση σε επιλεγμένα σημεία πώλησης παγκύπρια, με τη γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης Κρίστης, που με τη σειρά της παρέχει το γάλα στις οικογένειες που έχουν επιλεγεί. Για τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βασιλειάδη, αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα του πώς στοχευμένες δράσεις μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στην κοινωνία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Χαραλαμπίδης Κρίστης κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης είχε τονίσει, στην παρουσίαση της δράσης, ότι από το 1945, το γάλα παραμένει για την εταιρεία σύμβολο ζωής, φροντίδας και ελπίδας και πως η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και σε κάθε δύσκολη στιγμή δεν αποτελεί επιλογή για τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, αλλά μέρος της ταυτότητάς της.

Για τα παιδιά της Κύπρου

Η εταιρεία, που φέτος συμπλήρωσε οχτώ δεκαετίες ζωής, υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με σημαντικές συμπράξεις που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος και με σύγχρονα εργαλεία που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παροχών. Όραμα της Χαραλαμπίδης Κρίστης, της μεγαλύτερης γαλακτοβιομηχανίας της Κύπρου, είναι να συμβάλει σε ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον για όλους, προβάλλοντας ταυτόχρονα τη διατροφική κληρονομιά της Κύπρου σε όλον τον κόσμο. Μέσα από το «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ», ένα πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης κι έμπρακτης προσφοράς που λειτουργεί εδώ και δέκα χρόνια εστιασμένο στα παιδιά και τους νέους, υλοποιεί καθημερινά στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση παιδιών και των οικογενειών τους σε βασικές ανάγκες και ευκαιρίες που διαφορετικά θα ήταν δύσκολα προσβάσιμες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δράση του προγράμματος «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» με τίτλο «Ενώνουμε τη Φωνή μας για τα Παιδιά της Κύπρου» απέσπασε πρόσφατα δύο διακρίσεις, καθώς βραβεύτηκε στον 10ο Διαγωνισμό Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και στα CSR Awards. Η δράση, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Enavsma Foundation και τη Galaxias Live Productions, περιλάμβανε 18 συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, με τη συμμετοχή 11 καλλιτεχνών. Μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές εξασφαλίστηκαν 17 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών για νέους και νέες.

Στις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης της Χαραλαμπίδης Κρίστης για στήριξη των νέων συγκαταλέγεται, τέλος, η διαχρονική πολυεπίπεδη υποστήριξη των αθλητών της Κύπρου ως μέγας Χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.