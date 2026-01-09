Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, και η Mediawan, το κορυφαίο ανεξάρτητο και πολυβραβευμένο ευρωπαϊκό στούντιο παραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, ανακοινώνουν μια πρωτοφανή συμφωνία με στόχο την υποστήριξη της ευρωπαϊκής και διεθνούς δημιουργικότητας.

Με κοινές αξίες την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη παγκόσμια εξωστρέφεια, η BYD και η Mediawan ενώνουν την τεχνογνωσία τους για να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα περιλαμβάνει αρκετές βασικές πτυχές.

Καταρχάς, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν συνεργασίες που θα ενσωματώνουν το brand της BYD με διάφορους τρόπους στις παραγωγές του Ομίλου Mediawan. Αυτό περιλαμβάνει την παρουσία οχημάτων BYD σε επερχόμενα κορυφαία projects, όπως η πρόσφατα ανακοινωθείσα κινηματογραφική ταινία «Miraculous®» για το παγκοσμίως αγαπημένο franchise.

Σε δεύτερο στάδιο, θα θεσπίσουν από κοινού το βραβείο «Build Your Dreams», το οποίο θα τιμά τα καλύτερα ανερχόμενα ταλέντα και νέους δημιουργούς τα επόμενα τρία χρόνια, στο περιθώριο του Φεστιβάλ Καννών. Κάθε χρόνο, ο νικητής θα λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 40.000 ευρώ στο πλαίσιο του βραβείου.

Τέλος, η συνεργασία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτότυπων formats εμπνευσμένων από το brand της BYD. Ειδικότερα, η Ladybug, η δημοφιλής υπέρ ηρωίδα της διεθνώς επιτυχημένης γαλλικής σειράς «Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir», θα παρουσιάσει ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς Miraculous Chibi, το οποίο θα κυκλοφορήσει στο YouTube.

«Αυτή η συνεργασία με τη Mediawan σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποστολή της BYD να συνδέει την καινοτομία με την έμπνευση. Στην BYD πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και η δημιουργικότητα έχουν τον ίδιο σκοπό: να οραματιστούμε έναν καλύτερο κόσμο. Συνεργαζόμενοι με ένα από τα πιο οραματικά στούντιο της Ευρώπης, δεν στηρίζουμε απλώς τις τέχνες—ενδυναμώνουμε τη νέα γενιά αφηγητών να ονειρευτεί πέρα από τα όρια και να μοιραστεί ουσιαστικές ιστορίες που συγκινούν τον κόσμο», δήλωσε η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD.

Αριστερά, η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD. Δεξιά, ο Pierre-Antoine Capton, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ομίλου Mediawan.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη συνεργασία με την BYD, η οποία ενσαρκώνει με απόλυτο τρόπο τις φιλοδοξίες μας: να προάγουμε την αριστεία στη δημιουργικότητα και την παγκόσμια ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών που συνδυάζουν δημιουργικότητα, καινοτομία και διεθνή όραμα. Στη σημερινή πραγματικότητα —όπου η ζήτηση για περιεχόμενο αυξάνεται ραγδαία σε κάθε πλατφόρμα— η εμπλοκή των brands ως συνεργατών στις παραγωγές μας γίνεται ολοένα πιο απαραίτητη, καθώς μας επιτρέπει να καινοτομούμε σε μεγάλη κλίμακα και να επενδύουμε σε φιλόδοξα projects τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο Pierre-Antoine Capton, Πρόεδρος και συνιδρυτής του Ομίλου Mediawan.

Σχετικά με την BYD και την BYD Auto

Η BYD είναι μια πολυεθνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας αφιερωμένη στην αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Ιδρύθηκε το 1995 ως κατασκευαστής επαναφορτιζόμενων μπαταριών και πλέον διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων που καλύπτει αυτοκίνητα, σιδηροδρομικές μεταφορές, νέες μορφές ενέργειας και ηλεκτρονικά, με πάνω από 30 βιομηχανικά πάρκα στην Κίνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία και την Ινδία. Από την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας έως τις εφαρμογές της, η BYD παρέχει λύσεις ενέργειας μηδενικών εκπομπών που μειώνουν την παγκόσμια εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η παρουσία της στα οχήματα νέας ενέργειας καλύπτει πλέον 6 ηπείρους, περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές και πάνω από 400 πόλεις. Εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σενζέν, η εταιρεία περιλαμβάνεται στη λίστα των 100 κορυφαίων εταιρειών στο πρόσφατο Fortune 500 (91η θέση) και κατέγραψε έσοδα άνω των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024. Περισσότερο από το 10% του προσωπικού της ασχολείται με έρευνα και ανάπτυξη, παράγοντας κατά μέσο όρο 45 διπλώματα ευρεσιτεχνίας κάθε εργάσιμη ημέρα για καινοτομίες που προάγουν έναν πιο πράσινο και βιώσιμο κόσμο.

Η BYD Auto, που ιδρύθηκε το 2003, είναι η θυγατρική αυτοκινήτων της BYD και επικεντρώνεται στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του παγκόσμιου τομέα μεταφορών μέσω καθαρών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων plug-in. Η εταιρεία έχει κυριαρχήσει στις βασικές τεχνολογίες των οχημάτων νέας ενέργειας, όπως μπαταρίες, ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρονικοί ελεγκτές και ημιαγωγοί αυτοκινήτων. Σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις περιλαμβάνουν την Blade Battery, τη DM-i Super Hybrid Technology, την e-Platform 3.0, την τεχνολογία CTB, την e⁴ Platform, το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus, την DMO Super Hybrid Off-road Platform και την Super e-Platform. Η BYD Auto είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο που σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με ορυκτά καύσιμα, προχωρώντας πλήρως στη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

Σχετικά με την Mediawan

Η Mediawan, που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2015 στη Γαλλία από τους Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel και Matthieu Pigasse, είναι ένα από τα κορυφαία ανεξάρτητα στούντιο της Ευρώπης στην παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Ο Όμιλος συγκεντρώνει κορυφαία ταλέντα στην οπτικοακουστική δημιουργία και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, παράγοντας ετησίως πάνω από 400 τίτλους σε δράμα, μη σεναριακό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, κινηματογράφο και πρωτότυπο animated περιεχόμενο — συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιτυχιών όπως οι σειρές ‘F1’ (Plan B), η πολυβραβευμένη με Emmy σειρά ‘Adolescence’ (Plan B), ‘Slow Horses’ (See-Saw Films), ‘Miraculous’ και η μια από τις πιο προσαρμοσμένες σειρές παγκοσμίως ‘Call My Agent!’ — χάρη σε πάνω από 80 παραγωγικές ετικέτες που δραστηριοποιούνται σε 13 χώρες, μεταξύ των οποίων τα βραβευμένα Plan B Entertainment (ΗΠΑ/ΗΒ), Miraculous Corp (ΗΠΑ/Γαλλία), See-Saw Films (ΗΒ/Αυστραλία), Drama Republic και Misfits (ΗΒ), Palomar και Our Films (Ιταλία), LEONINE Studios (Γερμανία), Boomerang και Good Mood (Ισπανία), Submarine (Ολλανδία/ΗΠΑ), Chapter 2 και Chi-Fou-Mi (Γαλλία). Η Mediawan αποτελεί επίσης σημαντικό παίκτη στη διανομή οπτικοακουστικού περιεχομένου, με κατάλογο άνω των 30.000 ωρών προγραμμάτων σε όλα τα είδη (Mediawan Rights), καθώς και με κανάλια εκδόσεων και ψηφιακές υπηρεσίες (Mediawan Thematics), ενώ αναπτύσσει και παράγει ψηφιακό περιεχόμενο (Mediawan Digital).