Η προετοιμασία για τη μεγαλύτερη γιορτή της Διαφήμισης και Επικοινωνίας του τόπου έχει ήδη ξεκινήσει. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη συσταθεί και προσπάθειά της θα είναι, όπως κάθε φορά, να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά τις προσδοκίες και εν τέλει το επίπεδο της μεγαλύτερης διοργάνωσης του Συνδέσμου Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ).

Οργανωτική Επιτροπή Carob Awards 2026:

Πρόεδρος:

Μαριάννα Ζερβίδου – Head of Strategy & Creative Gnomi Integrated Communications

Μέλη:

Αντρέας Παύλου – Managing Director Delema McCann

Μαρία Χριστοδούλου – Executive Director RedWolf Ogilvy

Σπύρος Λαβράνος – Managing Director United Brains

Στάλω Κυριάκου – Account Director Action Global Communications.

Χρίστος Σκορδής – Brand Leader ΤΒWA\Entelia

Όπως ανέφερε η Πρόεδρος της επιτροπής, Μαριάννα Ζερβίδου: «Πρόκειται για την πιο σημαντική αφορμή για συνεργασία και αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του χώρου της Επικοινωνίας. Όλη η αγορά εργάζεται συντονισμένα για να ανεβάσουμε το επίπεδο του τοπικού industry, κάτι το οποίο όλοι επιθυμούμε – διαφημιστές και διαφημιζόμενοι. Πρόκειται για έναν χώρο τόσο γοργά εξελισσόμενο, λόγω και της τεχνολογίας, στον οποίο οι δυνατότητες κάθε φορά πολλαπλασιάζονται εντυπωσιακά. Γι’ αυτό και κάθε φορά τα Carob Awards επιφυλάσσουν εκπλήξεις, εξαιρετικές δουλειές και μια βραδιά αξέχαστη για όλους όσους συμμετέχουν. Προτρέπω λοιπόν όλους να ξεκινήσουν να επιλέγουν δουλειές και να προετοιμάζονται για αυτή την όμορφη εμπειρία των Carob Awards, που ανήκει και αξίζει σε όλους μας.»

Τα Carob Awards διοργανώνονται για 4η φορά και έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τα πιο δημιουργικά έργα στον τομέα της Διαφήμισης και Επικοινωνίας στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Carob Awards 2026 θα έχουν έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ή/και σε άλλες χώρες κατά το διάστημα 1.4.2024 – 31.3.2026.

Τέλος, η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.