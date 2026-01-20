Η καινοτομία δεν είναι πλέον επιλογή, είναι προϋπόθεση. Στις 24 Ιανουαρίου 2026, η Λεμεσός αποκτά το δικό της σημείο συνάντησης για τη smart τεχνολογία, στο Xiaomi Store Κολωνακίου 25.

Η διάταξη και η συνολική φιλοσοφία βασίζονται στην αρχή ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι προσβάσιμη, κατανοητή και ανθρώπινη. Ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία και η λειτουργικότητα συναντούν την απλότητα, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να ενημερωθούν και να εξερευνήσουν.

Στο event θα βρεις μοναδικές εκπλήξεις αποκλειστικά για την ημέρα των εγκαινίων , όπως την Xiaomi Robot Vacuum X20 Max με σταθμό βάσης για αυτόματο πλύσιμο που καθαρίζει τον χώρο σου με έξυπνο τρόπο, το combo Xiaomi 15T 12/256GB με τριπλό σύστημα καμερών Leica & Xiaomi Watch 2 Pro με αυτονομία έως και 55 ώρες, που συνδυάζει κινητό και smartwatch για μια ολοκληρωμένη smart εμπειρία αλλά και τη λύση για τους φίλους των κατοικιδίων με τα Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 & Xiaomi Smart Pet Fountain 2. Προϊόντα σχεδιασμένα να δείξουν πώς η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητά μας με ουσία και στυλ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 24 Ιανουαρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 15:00, και αποτελούν μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό της Λεμεσού να γνωρίσει από κοντά τη φιλοσοφία της Xiaomi. Το event έχει σχεδιαστεί ως εμπειρία, όχι ως τυπική παρουσίαση, δίνοντας έμφαση στη διάδραση, την ενημέρωση και τη σύνδεση με τον επισκέπτη.

Η καινοτομία αποκτά νέο σημείο συνάντησης στη Λεμεσό. Meet us there.

Βρείτε το νέο κατάστημα της Xiaomi στην οδό Κολωνακίου 25, Λεμεσός 4102, Κύπρος.

