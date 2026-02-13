Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 2026, στη Λευκωσία (360 Nicosia Building), το EU IFI Network Conference 2026 με θέμα «Fiscal management in changing times: The initial responses», το οποίο διοργανώθηκε από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου και το EU IFI Network. Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους των εθνικών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Θεσμών (Independent Fiscal Institutions – IFIs) των κρατών -μελών της ΕΕ, καθώς και κρατικούς αξιωματούχους, ακαδημαϊκούς και στελέχη οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Στόχος του συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών, προβληματισμών και εισηγήσεων για τη διαχείριση των νέων προκλήσεων της δημοσιονομικής διακυβέρνησης και του αναβαθμισμένου ρόλου των Δημοσιονομικών Συμβουλίων της Ευρώπης.

Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, απεύθυναν χαιρετισμό η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Περσιάνης και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο κ. Hugo Dixon, σκιαγραφώντας το ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές δημοσιονομικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι συζητήσεις κάλυψαν κρίσιμα ζητήματα όπως η θεματική «Quantifying new risks», με έμφαση στους κλιματικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους και την ενσωμάτωσή τους στον δημοσιονομικό σχεδιασμό, καθώς και η ενότητα «Communicating difficult ideas to the public», που ανέδειξε την πρόκληση της επικοινωνίας σύνθετων δημοσιονομικών θεμάτων σε ένα περιβάλλον κοινωνικής πίεσης και ψηφιακής υπερπληροφόρησης.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση «Digital Transformation of Public Finance», με επίκεντρο τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (CBDCs), τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη φορολογική διοίκηση και την παρακολούθηση δαπανών, αλλά και τις πιθανές δημοσιονομικές επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ξεχωριστή δυναμική είχε η θεματική «Emerging trends in sovereign debt: A view from the markets», όπου αναλύθηκαν οι νέες τάσεις στις αγορές, η αυξημένη πίεση στο κόστος εξυπηρέτησης χρέους και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των επενδυτών.



Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στον ρόλο των IFIs ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης, μέσα από τη συζήτηση «IFIs a year into EGR: What are the first impressions?», ενώ η ενότητα «AI for fiscal institutions» εξέτασε πως η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τα εργαλεία ανάλυσης, πρόβλεψης και υποστήριξης αποφάσεων, καθώς και γενικότερα τον τρόπο λειτουργίας των δημοσιονομικών θεσμών.



Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τα καταληκτικά σχόλια της κ. Lilia Cavallari, Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του EU IFI Network, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών μεταξύ των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών θεσμών, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και ταχείας οικονομικής μετάβασης.