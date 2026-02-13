Με την εισαγωγή του Next Generation ACA, το ICAEW ανανεώνει το επαγγελματικό προσόν, προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Το παρόν άρθρο απευθύνεται σε εργοδότες που εργοδοτούν φοιτητές οι οποίοι ξεκίνησαν το νέο πρόγραμμα από την 1η Ιουλίου 2025 ή έχουν μεταβεί σε αυτό.

Ως Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Εργοδότης (Authorised Training Employer), διαδραματίζετε καίριο ρόλο στην υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο ACA. Εκτός από τις εξετάσεις, τις επαγγελματικές δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία, η Εξειδικευμένη Μάθηση (Specialised Learning) αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του προγράμματος.

Πρόκειται για έναν ευέλικτο και δυναμικό τρόπο μάθησης, που βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν τεχνικές γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και κλαδικές προοπτικές, οι οποίες θα τους συνοδεύουν σε όλη την επαγγελματική τους πορεία.

Τι είναι η Εξειδικευμένη Μάθηση

Η Εξειδικευμένη Μάθηση περιλαμβάνει μια σειρά από διαδραστικά e-learning μαθήματα, σχεδιασμένα ώστε να συμπληρώνουν τα υπόλοιπα στοιχεία του ACA.

Κάθε μάθημα αποτελείται από 1 έως 4 ενότητες, με κάθε ενότητα να αντιστοιχεί περίπου σε μία ώρα μελέτης. Οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 30 ενότητες Εξειδικευμένης Μάθησης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σύμβασης.

Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα Εξειδικευμένης Μάθησης, όπου μπορούν να:

δουν τον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων ενοτήτων, και

παρακολουθούν την πρόοδο των φοιτητών τους μέσω αναφορών και εργαλείων παρακολούθησης.

Από τον Οκτώβριο του 2025, διατίθενται 25 εισαγωγικές ενότητες, ενώ έως τον Απρίλιο του 2026 θα προστεθούν επιπλέον 25, με νέο περιεχόμενο να εμπλουτίζει συνεχώς την πλατφόρμα, ώστε οι φοιτητές να έχουν πάντα πρόσβαση σε επίκαιρη και σχετική γνώση.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων πέρα από τις εξετάσεις

Η Εξειδικευμένη Μάθηση δεν περιορίζεται στην κάλυψη ελάχιστων απαιτήσεων του προγράμματος. Αντιθέτως, δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τη μάθησή τους στις προσωπικές και επαγγελματικές τους ανάγκες, να διερευνήσουν νέα και αναδυόμενα θέματα και να καλλιεργήσουν νοοτροπία δια βίου μάθησης.

Για τους εργοδότες, η Εξειδικευμένη Μάθηση προσφέρει ένα σαφές πλαίσιο υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών, βοηθώντας τους να καλλιεργήσουν δεξιότητες που υπερβαίνουν τις εξετάσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η μάθηση παραμένει εναρμονισμένη με τις προτεραιότητες της επιχείρησης.

Καθοδηγώντας τους φοιτητές στις σωστές επιλογές

Η Εξειδικευμένη Μάθηση είναι ευέλικτη και εξατομικευμένη, χωρίς προκαθορισμένα μαθήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Ως εργοδότες, μπορείτε να στηρίξετε τους φοιτητές σας παρέχοντας καθοδήγηση στις επιλογές τους με βάση τις παρακάτω προτάσεις:

Ξεκινήστε με μαθήματα επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Πολλά από αυτά συνδέονται άμεσα με το στοιχείο των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ACA, όπως η επικοινωνία, η ομαδικότητα και η λήψη αποφάσεων.

Αποκτήστε έγκαιρα δεξιότητες στο Excel.

Το μάθημα Excel Unleashed είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους τους φοιτητές στα πρώτα στάδια των σπουδών τους.

Εξερευνήστε κλαδικό περιεχόμενο.

Προτείνετε μαθήματα που αντικατοπτρίζουν τους τομείς δραστηριότητας της επιχείρησής σας ή των πελατών σας — όπως τραπεζικός, ασφαλιστικός ή δημόσιος τομέας.

Εστιάστε στη συνάφεια.

Καθώς τα μαθήματα εμπλουτίζονται τακτικά, εντοπίστε μαζί με τους φοιτητές τα κενά γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να επιλέξουν τα πιο χρήσιμα θέματα.

Διατηρήστε σταθερό ρυθμό.

Αν και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός είναι 30 ενότητες, προτείνεται μια σταθερή πορεία, περίπου 10 ενότητες ανά έτος σε ένα τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Αν και ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός είναι 30 ενότητες, προτείνεται μια σταθερή πορεία, περίπου 10 ενότητες ανά έτος σε ένα τριετές πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εντάξτε το στις τακτικές αξιολογήσεις.

Η πρόοδος στην Εξειδικευμένη Μάθηση μπορεί να συζητείται στις εξαμηνιαίες αξιολογήσεις, ώστε να διατηρείται η συνέπεια και το ενδιαφέρον.

Τα επόμενα βήματα

Τώρα που γνωρίζετε τι είναι η Εξειδικευμένη Μάθηση και πώς λειτουργεί, μπορείτε να:

Εξερευνήσετε τα διαθέσιμα μαθήματα στην πλατφόρμα. Συζητήσετε με τους φοιτητές σας ποια μαθήματα ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες ανάπτυξής τους και τους στόχους του οργανισμού σας.

Καθοδηγώντας τους φοιτητές προς τον σωστό συνδυασμό μαθημάτων, τους προετοιμάζετε να εξελιχθούν σε ικανούς, διορατικούς και επιδραστικούς ICAEW Chartered Accountants του μέλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του ACA στην Κύπρο στο 97432003 ή 99683098