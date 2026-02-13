Νέα συμφωνία με έναν από τους πιο διάσημους συλλόγους στον παγκόσμιο αθλητισμό

Το λογότυπο της BYD θα εμφανίζεται στη στολή προπόνησης των ανδρικών και γυναικείων ομάδων της Manchester City

Η συνεργασία περιλαμβάνει την προμήθεια αυτοκινήτων BYD και DENZA, καθώς και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας

Η BYD, ο κορυφαίος στον κόσμο κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας και βιώσιμων λύσεων κινητικότητας, ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με τη Manchester City, στο πλαίσιο της οποίας αναλαμβάνει τον ρόλο του επίσημου αυτοκινητιστικού συνεργάτη του ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Η νέα στρατηγική συνεργασία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μεταξύ μιας παγκόσμιας εταιρείας τεχνολογίας και ενός εμβληματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, ενώ η σφαιρική της προσέγγιση αναδεικνύει έμπρακτα την πολυδιάστατη καινοτομία του BYD Group και το κοινό όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον.

Εκτός από τη διάθεση αυτοκινήτων BYD και DENZA και άλλων οχημάτων στη Manchester City, το BYD Group θα φέρει την τεχνογνωσία του στις νέες μορφές ενέργειας μέσω υποδομών φόρτισης οχημάτων και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στη City Football Academy, την υπερσύγχρονη εγκατάσταση προπόνησης και ανάπτυξης που φιλοξενεί τις ομάδες των ανδρών, γυναικών και τις ακαδημίες του συλλόγου.

Από σήμερα, το λογότυπο της BYD θα εμφανίζεται στο μανίκι της στολής προπόνησης της ανδρικής πρώτης ομάδας και από την επόμενη σεζόν της γυναικείας πρώτης ομάδας. Επιπλέον, η BYD θα έχει παρουσία σε ολόκληρο το Etihad Stadium, με το λογότυπό της να κοσμεί τα προσκέφαλα των καθισμάτων στους πάγκους. Ένα από τα αυτοκίνητα της εταιρείας θα συνοδεύει επίσης το επίσημο λεωφορείο της ανδρικής ομάδας της Manchester City στο γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες της Premier League και του κυπέλλου.

Η νέα συνεργασία αποτελεί το πρόσφατο βήμα στη στρατηγική της BYD να εδραιώσει την παρουσία της στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, των αυτοκινήτων και των υπόλοιπων τεχνολογικών προϊόντων της. Η εταιρεία έχει ήδη διατελέσει επίσημος χορηγός του UEFA EURO 2024 και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 της UEFA 2025.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, σχολίασε: «Η Manchester City συμβολίζει την αριστεία, την καινοτομία και το θάρρος να ξεπερνά κανείς τα όρια — αξίες που είναι βαθιά ριζωμένες στο DNA της BYD. Αυτή η συνεργασία ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και της κινητικότητας, εμπνέοντας ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα από τεχνολογίες που ενθουσιάζουν, συνδέουν και προωθούν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Όταν η καινοτομία συναντά το πάθος, ο αντίκτυπος είναι πραγματικά παγκόσμιος».

Ο Ferran Soriano, Διευθύνων Σύμβουλος του City Football Group, δήλωσε: «Η BYD είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της, επιδιώκοντας την αριστεία μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με σαφή στόχο να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο. Αξίες που μοιράζεται πλήρως με την Manchester City. Ως σύλλογος, μας καθοδηγεί η δέσμευση για αριστεία και το πάθος για καινοτομία. Συνεργαζόμαστε με ηγέτες του κλάδου για να διαμορφώσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις μας».

«Γι’ αυτό είμαστε τόσο περήφανοι που η BYD μας επέλεξε ως συνεργάτη και δεσμευόμαστε να εργαστούμε από κοινού για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολυετούς συνεργασίας.»

Η Manchester City ιδρύθηκε το 1894 και είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με 10 τίτλους στο αγγλικό πρωτάθλημα, επτά Κύπελλα Αγγλίας, ένα UEFA Champions League και ένα FIFA Club World Cup ανάμεσα στις επιτυχίες της. Η Manchester City δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στο Etihad Stadium, ένα γήπεδο 53.000 θέσεων που αποτελεί έδρα του συλλόγου από το 2003, ενώ η παγκόσμια βάση των οπαδών της αριθμεί εκατομμύρια φιλάθλους.

Η BYD ξεκίνησε ως κατασκευαστής μπαταριών πριν από περίπου 30 χρόνια. Το 2008 κατασκεύασε το πρώτο της όχημα νέας ενέργειας (NEV), το πρώτο plug-in hybrid μαζικής παραγωγής, και έκτοτε έχει εδραιωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην κατηγορία NEV, με ρεκόρ πωλήσεων τόσο σε ηλεκτρικά οχήματα (EV) όσο και σε Super Hybrid PHEV, ενώ έχει παρουσία σε περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές. Τον Δεκέμβριο του 2025 γιόρτασε την παραγωγή του 15-εκατομμυριοστού NEV.

Το 2025, η BYD κατέγραψε πωλήσεις 4,6 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων πάνω από ένα εκατομμύριο σε αγορές εκτός Κίνας. Η παγκόσμια έδρα της BYD βρίσκεται στην Σενζέν (Shenzhen), ενώ απασχολεί 120.000 μηχανικούς στην έρευνα & ανάπτυξη, διευρύνοντας τα όρια της καινοτομίας.

Σχετικά με τη BYD Auto

Ιδρυθείσα το 2003, η BYD Auto είναι η θυγατρική αυτοκινήτων της BYD, μιας πολυεθνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών για μια καλύτερη ζωή. Στοχεύοντας στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης του παγκόσμιου τομέα μεταφορών, η BYD Auto επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καθαρά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων plug-in. Η εταιρεία έχει κυριαρχήσει στις βασικές τεχνολογίες των οχημάτων νέας ενέργειας, όπως μπαταρίες, ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρονικοί ελεγκτές και ημιαγωγοί αυτοκινήτων. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντικές τεχνολογικές προόδους, όπως η Blade Battery, η DM-i Super Hybrid Technology, η e-Platform 3.0, η τεχνολογία CTB και iTAC, η e⁴ Platform, το έξυπνο σύστημα ελέγχου αμαξώματος DiSus, η DMO Super Hybrid Off-road Platform και η Super e-Platform. Η εταιρεία είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο που σταμάτησε την παραγωγή οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με ορυκτά καύσιμα για την αλλαγή στα ηλεκτρικά οχήματα.

Σχετικά με τη Manchester City Football Club

Η Manchester City FC ιδρύθηκε αρχικά το 1880 με την ονομασία St Mark’s West Gorton και απέκτησε επίσημα το όνομα Manchester City FC το 1894. Η έδρα της είναι ο ευρύτερος χώρος του Etihad Campus, όπου περιλαμβάνονται το γήπεδο Etihad χωρητικότητας 53.000 θέσεων, το στάδιο Joie χωρητικότητας 7.000 θέσεων και η City Football Academy — μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση για προπόνηση και ανάπτυξη νέων ταλέντων, η οποία φιλοξενεί τις ανδρικές, γυναικείες και ομάδες των ακαδημιών του Συλλόγου.

Η Manchester City FC έχει καταταγεί ως η πιο «πολύτιμη» εμπορική επωνυμία ποδοσφαιρικού συλλόγου στην Premier League από τη Brand Finance και αναπτύσσει επί του παρόντος μια κορυφαίου επιπέδου εμπειρία για τους φιλάθλους, καθώς και έναν προορισμό ψυχαγωγίας και αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στο Etihad Campus. Ο Σύλλογος δεσμεύεται να λειτουργεί με βιώσιμο και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και διασφαλίζει ότι οι αρχές της ισότητας και της πολυμορφίας ενσωματώνονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην κουλτούρα και στις πρακτικές του.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επισκεφθείτε το www.mancity.com