Στρατηγική συμφωνία για ενίσχυση της Κύπρου ως κόμβου καινοτομίας και δημιουργικού περιεχομένου

Η Green Olive Films και το CYENS Centre of Excellence προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας τη στρατηγική σύμπραξη μεταξύ δημιουργικής βιομηχανίας και τεχνολογικής έρευνας.

Η συμφωνία διαμορφώνει το πλαίσιο για την ανάπτυξη πρωτότυπου περιεχομένου, τεχνολογιών και πνευματικής ιδιοκτησίας νέας γενιάς, με διεθνή και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Παράλληλα, προβλέπει τη διερεύνηση σύγχρονων υποδομών παραγωγής στην Κύπρο, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και τη διαμόρφωση βιώσιμων μοντέλων εμπορικής αξιοποίησης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μετάβασης της χώρας από τόπο φιλοξενίας παραγωγών σε κόμβο ανάπτυξης και εξαγωγής καινοτόμου περιεχομένου και τεχνολογίας, ενισχύοντας την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Ο CEO της Green Olive Films, Σίμος Μαγγανής, με την ευκαιρία υπογραφής του μνημονίου, δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία μας με το CYENS επενδύουμε στρατηγικά στη σύνδεση παραγωγής, έρευνας και αγοράς. Στόχος μας είναι η Κύπρος να εδραιωθεί ως κέντρο καινοτομίας και δημιουργικού περιεχομένου με διεθνή απήχηση.»