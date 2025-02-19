Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, καλωσορίζει το Vetrina, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, έναν νέο all-day, dine, wine & deli χώρο, βαθιά ριζωμένο στη μεσογειακή κληρονομιά και απόλυτα εναρμονισμένο με τη σύγχρονη κομψότητα.

Το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel, ιδιοκτησία της MHV, ανακοινώνει και επίσημα την άφιξη του ολοκαίνουριου, dine, wine & deli Vetrina, που έρχεται να συστήσει τους επισκέπτες του σε μοναδικές στιγμές εκλεπτυσμένης απόλαυσης, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με το όνομά του να εμπνέεται από την έννοια της «βιτρίνας», που δίνει απόλυτη οπτική ελευθερία στο περιεχόμενο της, το Vetrina προσκαλεί όλους να ανακαλύψουν τις προσεκτικά επιλεγμένες μεσογειακές γεύσεις, τα προϊόντα και τα κρασιά, που σερβίρονται απευθείας στους φιλόξενους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και εκτίθενται στους πλούσιους πάγκους και την deli boutique του.

Το Vetrina αποτελεί συναίσθημα, εμπειρία και ανοικτή πρόσκληση σε όλους. Εμπνευσμένο από το μεγαλείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συμπυκνωμένο σε έναν προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο χώρο γεύσης, υπόσχεται να προσφέρει στους επισκέπτες του ένα χαλαρωτικό, all-day dining & deli-shopping concept, που μετατρέπεται σε όμορφο «ταξίδι» για όλες τις αισθήσεις. Εδώ, ανάλογα με την ώρα και τη διάθεση, η μυρωδιά του καφέ, το κομψό snacking, το εκλεπτυσμένο φαγητό, τα εκλεκτά κρασιά και τα premium προϊόντα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί για το σπίτι του, γίνονται ένα και απαντούν σε κάθε επιθυμία και ανάγκη.

Το Vetrina είναι ένα ζεστό και φιλόξενο σημείο συνάντησης για κάθε λάτρη του φαγητού και του καλού κρασιού. Εδώ ο επαγγελματίας που αναζητά ένα όμορφο lunch break, ο κοσμοπολίτης ταξιδευτής και ο απαιτητικός κάτοικος της πόλης βρίσκουν αυτό που ψάχνουν. Με τα φρέσκα, τοπικά και ποιοτικά υλικά στο επίκεντρο, στο Vetrina τα χαλαρά πρωινά ξεκινούν με specialty καφέ, πλούσιους χυμούς, χειροποίητα αρτοσκευάσματα και φρεσκοψημένο ψωμί. Τα μεσημέρια έρχονται με ελαφριές σαλάτες, λαχταριστά antipasti και υπέροχα πιάτα ημέρας, ενώ τα βράδια αποκτούν διαφορετικό ενδιαφέρον με προσεγμένα πιάτα σχεδιασμένα για να μπαίνουν στη μέση και να μοιράζονται, βασικό στοιχείο της κουλτούρας των λαών της ανατολικής Μεσογείου, όπως ποιοτικές κοπές, φρέσκα θαλασσινά και χειροποίητα ζυμαρικά, συνοδευόμενα από εξαιρετικά κρασιά από την εντυπωσιακή συλλογή του Vetrina.

Όμως είναι οι ορκισμένοι wine lovers και οι ψαγμένοι foodies που θα ερωτευτούν αυτόν τον νέο χώρο περισσότερο, αφού το υπέροχο wine bar αναμένεται να εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον ζωντανούς προορισμούς της πόλης με οινογνωσίες, wine flights και διάσημα οινοποιεία να δίνουν το τέμπο. Παράλληλα, ο εξειδικευμένος retail χώρος και ο πλούσιος πάγκος delicatessen τραβούν τα βλέμματα, αφού εδώ οι επισκέπτες βρίσκουν μία τεράστια ποικιλία από artisanal προϊόντα, από ελαιόλαδο μέχρι μείγματα μπαχαρικών, μία φινετσάτη συλλογή κρασιών, premium ποικιλίες καφέ και φυσικά ολόφρεσκα τυριά, αλλαντικά, pasta fresca, σάλτσες και μαριναρισμένα λαχανικά, ιδανικά για τη δημιουργία μοναδικών γευστικών εμπειριών στο σπίτι.

Εμπνευσμένο από το “Convivio Romana” (το συμπόσιο) και το “Τρικλίνιο” (η επίσημη τραπεζαρία συμποσίων σε ένα ρωμαϊκό σπίτι, που αποτελούταν συνήθως από τρία ανάκλιντρα γύρω από ένα χαμηλό τραπέζι) της ρωμαϊκής εποχής, όταν τα συμπόσια αποτελούσαν ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός και αντανακλούσαν τη δύναμη και τον πλούτο του οικοδεσπότη, το Vetrina έρχεται για να αφυπνίσει όλες τις αισθήσεις μέσα σε ένα οικείο και αριστοκρατικό περιβάλλον. Εδώ οι επισκέπτες παίρνουν θέση στους άνετους vintage-inspired καναπέδες και τις πολυθρόνες του καταπράσινου εξωτερικού χώρου, ή μπροστά στα επιβλητικά ξύλινα μπαρ και τους πάγκους, για να απολαύσουν χαλαρές στιγμές απροσποίητης κομψότητας και απέριττης πολυτέλειας.

Σε αυτόν τον ολοκαίνουριο χώρο τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη. Από τις εμπνευσμένες από τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική αψίδες και κολώνες μέχρι τα πολύπλοκα ψηφιδωτά, το διάσημο λευκαρίτικο κέντημα και τα διακοσμητικά αντικείμενα σε σχήμα κύκνου, εμπνευσμένα από τη θεά Αφροδίτη, που είχε ως σύμβολό της τον κύκνο, κάθε λεπτομέρεια εδώ αφηγείται μία ιστορία φινέτσας και μεγαλείου, άνεσης και ηρεμίας, χαλάρωσης και απόλαυσης. Καλωσορίσατε στο Vetrina, όπου κάθε χειροποίητη γεύση έχει «σπιτική» αίσθηση και σύντομα θα αποτελεί το αγαπημένο σημείο συνάντησης στη Λευκωσία.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia, Autograph Collection Hotel

Ιδιοκτησία της MHV Mediterranean Hospitality Venture, πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Κύπρο που εντάσσεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη συλλογή Autograph Collection by Marriott. Ως πεντάστερο city business hotel, τιμά την κληρονομιά και την ιστορία του εμβληματικού του κτηρίου, το οποίο υπήρξε επί δεκαετίες σκηνικό πολιτικών εξελίξεων και σημαντικών ιστορικών γεγονότων. Διαθέτει 265 δωμάτια και 18 σουίτες, εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Sumosan στην Κύπρο -, εσωτερική και εξωτερικές πισίνες, spa, κομμωτήριο, γυμναστήριο, γήπεδα τένις και padel, αίθουσα ballroom, συνεδριακούς χώρους, γκαλερί και πολυτελείς boutiques. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκονται οι εντυπωσιακοί The Landmark Nicosia Towers, καθώς και ένα καταπράσινο πάρκο έκτασης 10.000 τ.μ.

The Landmark Nicosia Website: https://thelandmarknicosiatowers.com/

Email: info@thelandmarknicosia.com

Σχετικά με την MHV Mediterranean Hospitality Venture

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία και στην ανάπτυξη κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών έργων. Αφοσιωμένη στη δημιουργία εξαιρετικών προορισμών, που συνδυάζουν πολυτέλεια, καινοτομία και βαθύ σεβασμό στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά, η MHV Group επαναπροσδιορίζει την έννοια της πολυτελούς διαβίωσης και των επιχειρηματικών χώρων σε όλη τη Μεσόγειο, προσφέροντας εμπειρίες αντάξιες των υψηλότερων προδιαγραφών.