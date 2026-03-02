Τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Cohesion for Transitions (C4T) για βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα του νερού

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού καταγράφει μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία, εξασφαλίζοντας τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Cohesion for Transitions (C4T). Η στήριξη αφορά την ενδυνάμωση των ορεινών κοινοτήτων της Επαρχίας Λεμεσού και την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Μέσω του προγράμματος C4T GROUNDWORK θα παρασχεθεί στοχευμένη και εξατομικευμένη τεχνική υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των κοινοτήτων και σε στενή συνεργασία με την αρμόδια ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κεντρικός στόχος αποτελεί η ωρίμανση έργων βιώσιμης διαχείρισης νερού και η ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων από τις ορεινές κοινότητες, στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Στρατηγική σημασία για την Κύπρο και την Επαρχία Λεμεσού

Η τεχνική βοήθεια αναμένεται να επιταχύνει ουσιαστικά την προετοιμασία και υλοποίηση αναγκαίων επενδύσεων σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, ιδιαίτερα σε κοινότητες που αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις και παλαιωμένα δίκτυα, όπως εκείνες που υδροδοτούνται από το Κοινό Σχέδιο της Αρκολαχανιάς. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η στρατηγική, τεχνική και οργανωτική επάρκεια τόσο του ΕΟΑ Λεμεσού όσο και των μικρών ορεινών κοινοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σε περιοχές με περιορισμένη αποθηκευτική ικανότητα, αυξημένες απώλειες νερού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ελλιπή συστήματα μέτρησης κατανάλωσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστούν λύσεις ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία, πρόκληση μείζονος σημασίας για την κυπριακή οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους πυροπροστασίας.

Ταυτόχρονα, θα βελτιωθεί ο συντονισμός και η ανταλλαγή δεδομένων, διευκολύνοντας την ομαλή και έγκαιρη ένταξη των ορεινών κοινοτήτων στον ΕΟΑ Λεμεσού. Η δημιουργία ιεραρχημένου καταλόγου έργων θα επιτρέψει τη συστηματική διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, συμβάλλοντας σε αποτελεσματικότερη υλοποίηση έργων και σε ουσιαστική μείωση των απωλειών νερού.

Ένα νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τον ΕΟΑ Λεμεσού

Η συμμετοχή στο C4T GROUNDWORK σηματοδοτεί μια νέα φάση θεσμικής και επιχειρησιακής ενίσχυσης για τον ΕΟΑ Λεμεσού, εδραιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού φορέα ολοκληρωμένου σχεδιασμού και υλοποίησης έργων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης σε επαρχιακό επίπεδο.

Παράλληλα, δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές για συστηματική χαρτογράφηση χρηματοδοτικών ευκαιριών, ανάπτυξη και προβολή ώριμων και υπό σχεδιασμό έργων, ενίσχυση της δικτύωσης με ευρωπαϊκούς θεσμούς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα από θεματικά εργαστήρια και δράσεις συνεργασίας.

Η συγκεκριμένη επιτυχία ενισχύει ουσιαστικά την ετοιμότητα του ΕΟΑ Λεμεσού και των ορεινών κοινοτήτων της Επαρχίας για μια συντονισμένη μετάβαση σε ένα πρότυπο ολοκληρωμένης, ανθεκτικής και βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης αναπτυξιακής πορείας της περιοχής.