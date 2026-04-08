Η εταιρεία με την ευκαιρία της γιορτής του Πάσχα παρέδωσε 50 πακέτα με βασικά είδη πρώτης ανάγκης, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών

Η Wolt συνεχίζει να στηρίζει εμπράκτως το έργο που επιτελεί ο Ερυθρός Σταυρός. Με την ευκαιρία του Πάσχα, η εταιρεία παρέδωσε 50 πακέτα με είδη πρώτης ανάγκης, λαμπάδες και πασχαλινά εδέσματα στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, ενισχύοντας εμπράκτως την προσπάθειά του να στηρίξει λιγότερο προνομιούχες οικογένειες.

Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στη δέσμευση της Wolt να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως οι γιορτές του Πάσχα που αναδεικνύουν την αξία της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Τα 50 πακέτα που ετοιμάστηκαν περιλαμβάνουν προϊόντα από τα Wolt Market και θα διανεμηθούν από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, με στόχο να μην τους λείψει τίποτα από το πασχαλινό τραπέζι.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Wolt Cyprus, Ανδρέας Παπαγιάννης εξήρε το έργο που επιτελεί ο Ερυθρός Σταυρός, επισημαίνοντας πως «το Πάσχα αποτελεί μια περίοδο προσφοράς και αλληλεγγύης. Μέσα από τη συνεργασία μας με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, επιδιώκουμε να στηρίξουμε ουσιαστικά συνανθρώπους μας και να συμβάλουμε ώστε περισσότερες οικογένειες να γιορτάσουν αυτές τις ημέρες με αξιοπρέπεια. »

Εκ μέρους του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μάριος Αργυρού εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην εταιρεία για την προσφορά της, υπογραμμίζοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του ανθρωπιστικού έργου του οργανισμού.

Η Wolt συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, παραμένοντας σταθερός αρωγός σε φορείς και οργανισμούς που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.

