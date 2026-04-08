Δωροεπιταγές έως 500€ περιμένουν τους κατόχους καρτών Mastercard στα Mall of Cyprus, My Mall και το Metropolis Mall

Λευκωσία, 7 Απριλίου 2026 – Η Mastercard συνεχίζοντας την παροχή προνομίων στους καταναλωτές, για τέταρτη χρονιά προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους κατόχους καρτών της να κερδίσουν δωροεπιταγές, πραγματοποιώντας ανέπαφες συναλλαγές στα τρία μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Κύπρου. Από τις 6 Απριλίου έως και τις 7 Ιουνίου 2026, για δύο ολόκληρους μήνες, οι επισκέπτες των Mall of Cyprus στη Λευκωσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα, που πραγματοποιούν αγορές με κάρτα Mastercard – είτε φυσική, είτε μέσω smartphone ή smartwatch – έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δωροεπιταγές αξίας έως και €500 για τις επόμενες αγορές τους.

Η ενέργεια δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους καρτών Mastercard να μετατρέπουν κάθε συναλλαγή τους σε μία ευκαιρία για δώρα, ενισχύοντας την εμπειρία των αγορών τους στα τρία μεγαλύτερα malls της χώρας.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή: οι κάτοχοι καρτών Mastercard μπορούν να σκανάρουν το απόκομμα των αποδείξεων POS των συναλλαγών τους στα ειδικά διαμορφωμένα Mastercard Touchpoints που βρίσκονται εντός των τριών εμπορικών κέντρων και να ενημερωθούν επιτόπου για το αν είναι νικητές. Με κάθε νέα αγορά με τη Mastercard κάρτα τους στα τρία εμπορικά, οι πιθανότητες συμμετοχής αυξάνονται, κάνοντας κάθε συναλλαγή μια νέα ευκαιρία για δώρα.

Τα Mastercard Touchpoints θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, από τις 6 Απριλίου έως 7 Ιουνίου, σύμφωνα με τα εξής ωράρια:

Δευτέρα- Σάββατο: 12:00 – 20:00

Κυριακή: 11:00-19:00

*Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω ωράρια ενδέχεται να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια των αργιών.

Η Ματίνα Τζώρτζη, Marketing & Communications Manager της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Στη Mastercard, στόχος μας είναι να προσφέρουμε εμπειρίες που προσθέτουν αξία στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, για τέταρτη χρονιά στην Κύπρο, δίνουμε τη δυνατότητα στους κατόχους καρτών μας να απολαμβάνουν τις αγορές τους με ακόμη περισσότερα προνόμια και ευκαιρίες επιβράβευσης, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική εμπειρία τους στα αγαπημένα τους εμπορικά κέντρα».