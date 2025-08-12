Στόχος ένοπλης επίθεσης έγινε αργά χθες βράδυ η οικία 42χρονου Ελληνοκύπριου στον Άγιο Αθανάσιο, στη Λεμεσό. Άγνωστοι δράστες γάζωσαν με πυρά την είσοδο και το περιτοίχισμα του σπιτιού, προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης, όπως διαπιστώθηκε, βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ την ώρα της επίθεσης δεν υπήρχε κανείς στην κατοικία.

Με το πρώτο φως της ημέρας, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας έφτασαν στη σκηνή για επιτόπιες εξετάσεις. Συλλέχθηκαν διάφορα τεκμήρια, ενώ οι ανακριτές αναζητούν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.

Όπως μας αναφέρθηκε, οι δράστες πυροβόλησαν αρκετές φορές με αυτόματο πυροβόλο όπλο.

Σε δηλώσεις του ο Βοηθός Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, ανάφερε ότι σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, λίγο νωρίτερα, μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, στην οποία επέβαιναν δύο άγνωστα πρόσωπα, πλησίασε την εν λόγω κατοικία και ένας εκ των επιβαινόντων πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο, πλήττοντας το εξωτερικό περίβλημα και την αλουμινένια είσοδο της αυλής της οικίας.

Σημείωσε ότι τα κίνητρα της εγκληματικής ενέργειας διερευνώνται, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.