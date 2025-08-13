Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας καταχωρίστηκε η υπόθεση με κατηγορούμενο τον 53χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος ήταν μεθυσμένος και κτύπησε χθες το απόγευμα με το όχημά του στην προθήκη καφεστιατορείου στην περιοχή Ζυγίου. Ο 53χρονος είχε εγκαταλείψει, μάλιστα, τη σκηνή και εντοπίστηκε λίγο αργότερα στο αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει σωρεία αδικημάτων που αφορούν σε αμελή οδήγηση, εγκατάλειψη της σκηνής, άρνηση παροχής προκαταρτικής εξέτασης αλκοτέστ, οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος που ήταν ακινητοποιημένο και οδήγηση χωρίς ασφάλεια. Ο 53χρονος οδηγός παραδέχθηκε ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για γεγονότα και ποινή στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ στέρησε την άδεια οδήγησής του μέχρι την ίδια ημερομηνία. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε, υπό όρους, ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη στις 4:30 το απόγευμα, καθώς ο 53χρονος οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο παρα τον κυκλικό κόμβο Καλαβασού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον ελεγχό του με αποτέλεσμα να κτυπήσει σε προθηκη καφεστιατοριου στην οποία προκάλεσε ελαφρές ζημιές. Ακολούθως εγκατέλειψε το μέρος και εντοπίστηκε λίγο αργότερα να κόβει βόλτες στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία μύριζε αλκοόλ και αρνήθηκε να υποβληθεί αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.