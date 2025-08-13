Ποσότητα ναρκωτικών που αγγίζει τα 9 κιλά και η αξία της υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ, εντοπίστηκε την Τρίτη (12/8) στην κατοχή 45χρονου υπόπτου, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ Λεμεσού. Οι Αρχές είναι πεπεισμένες ότι ο 45χρονος χρησιμοποιούσε συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ανήκει στον καταδικασθέντα αδελφό του, και το οποίο είχε μετατρέψει σε αποθήκη σκληρών ναρκωτικών. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν, χθες παρέλαβε ένα κιλό κοκαΐνης με σκοπό να το παραδώσει σε άλλο πρόσωπο.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τους ανακριτές της ΥΚΑΝ να αιτούνται την προσωποκράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών. Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Σαουρής, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας.

Η πληροφορία για τον στενό συνεργάτη και οι σχέσεις με μεγαλοέμπορους ναρκωτικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι Αρχές έχουν στην κατοχή τους πληροφορία, η οποία εμπλέκει στενό συνεργάτη του 45χρονου, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζεται με μεγαλοεμπόρους ναρκωτικών. Το πρόσωπο αυτό φέρεται να διευθετούσε τις παραλαβές και τη διάθεση των ναρκωτικών. Σύμφωνα με γραπτή μαρτυρία που εξασφάλισε η ΥΚΑΝ το εν λόγω πρόσωπο εθεάθη στη σκηνή κατά την ώρα της σύλληψης του 45χρονου υπόπτου. Οδηγούσε συγκεκριμένο όχημα και προσπαθούσε να συλλέξει πληροφορίες, ρωτώντας πολίτες αν είχε συλληφθεί ο 45χρονος ύποπτος.

Όλα ξεκίνησαν στις 12 Αυγούστου, όταν η ΥΚΑΝ έλαβε πληροφορία ότι ο ύποπτος εμπλέκεται στην εμπορία και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης, τις οποίες απέκρυπτε σε όχημα, σε περιοχή μακριά από την οικία του. Ο ύποπτος τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση από το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Αρχικά εντοπίστηκε να μεταβαίνει στην οικία του και στη συνέχεια σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Επισκοπή. Εκεί συνομίλησε με κάποια πρόσωπα και λίγο αργότερα πλησίασε πεζός το σταθμευμένο όχημα, άνοιξε τον χώρο αποσκευών και επέστρεψε στο δικό του όχημα, με το οποίο αναχώρησε. Στη συνέχεια μετέβη ξανά στην οικία του.

Περίπου στις 13:10, επέστρεψε στο ίδιο συνεργείο, στάθμευσε εκ νέου έξω από αυτό, κατέβηκε και πλησίασε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο. Εκεί, σύμφωνα με τα μέλη της ΥΚΑΝ, άνοιξε τον χώρο αποσκευών, έλαβε μία μαύρη νάιλον τσάντα και επέστρεψε στο δικό του όχημα. Ακολούθως έγινε η καταδίωξη και ανακοπή του.

Από έλεγχο που διενήργησαν τα μέλη της ΥΚΑΝ στην νάιλον σακούλα που κρατούσε ο 45χρονος, διαπιστώθηκε ότι εντός της, υπήρξε ποσότητα κοκαΐνης βάρος ενός κιλού και 48 γραμμαρίων περίπου και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το όχημα στο οποίο ήταν κρυμμένα τα 8 κιλά κοκαΐνης ανήκει στον αδελφό του υπόπτου, ο οποίος πρόσφατα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 ετών για υπόθεση ναρκωτικών και είναι κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές.

Σύμφωνα με τη γραπτή μαρτυρία, ο 45χρονος μετέφερε το αυτοκίνητο με τα ναρκωτικά στο συνεργείο, ενώ πριν από μερικούς μήνες είχε θεαθεί επανειλημμένα να το επισκέπτεται και να ανοίγει τον χώρο αποσκευών. Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι οι ανακριτές της ΥΚΑΝ Λεμεσού ζήτησαν την έκδοση εντάλματος σύλληψης και έρευνας της οικίας του εν λόγω συνεργάτη, κάτι που απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.

Ο ύποπτος, ανακρινόμενος μετά την σύλληψή του στην παρουσία του δικηγόρου του, ανέφερε πως δεν επιθυμεί στο παρόν στάδιο να προβεί σε κατάθεση.

Για την υπόθεση αναμένονται να γίνουν εξετάσεις για την προέλευση των 9 κιλών κοκαΐνης και για τον τελικό προορισμό της. Επίσης, αναμένονται εξετάσεις προς εντοπισμό κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης. Για την ολοκλήρωση των εξετάσεων της υπόθεσης αναμένονται να ληφθούν άλλες 24 καταθέσεις και να γίνει ακόμη μία έρευνα σε ανοιχτό χώρο.