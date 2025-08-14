Ένδεκα δεσμοφύλακες θα διωχθούν πειθαρχικά για την υπόθεση του φόνου εκ προμελέτης του Τουρκοκύπριου Τανσού Τσιντάν στις 27 Οκτωβρίου του 2022 μετά από έναν διήμερο βασανισμό.

Η είδηση αναδείχθηκε στη χθεσινή διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι συνήγοροι υπεράσπισης των καταδικασθέντων για την υπόθεση αγόρευσαν για σκοπούς μετριασμού της ποινής των πελατών τους.

Μετά από σχετική αναφορά που έγινε η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας, Χάρις Καραολίδου, διευκρίνισε πως 11 δεσμοφύλακες θα διωχθούν πειθαρχικά. Διευκρίνισε, μάλιστα, πως δεν είχαν καταχωρισθεί υποθέσεις σε βάρος τους προγενέστερα για να μην επηρεαστεί η παρούσα διαδικασία. Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 21 Ιανουαρίου του 2023, οι 11 δεσμοφύλακες ελέγχονταν και για πλημμέλημα στη βάση έρευνας του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Θυμίζουμε πως για το φόνο εκ προμελέτης του Τσιντάν καταδικάστηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ο κουρδικής καταγωγής, Βεϊζί Μπαντούρ, οι δεσμοφύλακες Γεώργιος Κυριακίδης και Σάββας Χρίστου, κρίθηκαν ένοχοι στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας (υπαίτια αμέλεια), ενώ ένοχος κρίθηκε και ο τρίτος δεσμοφύλακας, Στέλιος Γεωργίου, σε κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Τέλος, ο συγκρατούμενος των Τσιντάν και Μπαντούρ κατά την περίοδο που τελέστηκε το έγκλημα, ο Ρεζά Μοχαμαντάν, καταδικάστηκε κι αυτός σε δυο κατηγορίες που αφορούν την κατοχή μεθαμφεταμίνης και την προμήθειά της στον καταδικασθέντα για φόνο εκ προμελέτης.

Στη χθεσινή διαδικασία το ενδιαφέρον εστίασε στην αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης των Κυριακίδη και Χρίστου, Ηλία Στεφάνου. Έκανε, μεταξύ άλλων, αναφορά στην αντιστοιχία μεταξύ ηθικής υπαιτιότητας και του αποτελέσματος, σημειώνοντας ότι δεν είναι ένα αδίκημα που τελέστηκε με πρόθεση, ή απερισκεψία.

Τόνισε, επίσης, ότι οι δεσμοφύλακες θα επιστρέψουν ως κρατούμενοι στις Κεντρικές Φυλακές «με εμφανείς τους κίνδυνους και τις δυσμενείς συνέπειες». Δεν παρέλειψε να μιλήσει για τη δυσλειτουργία του όλου συστήματος στις Φυλακές, ενώ επικαλέστηκε και παραβίαση της αρχής ισότητας, αναφέροντας ότι προκύπτει μαρτυρία για παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος και από άλλους δεσμοφύλακες τόσο πριν όσο και μετά την βάρδια των κατηγορουμένων.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας θα ανακοινώσει την απόφασή του για το ύψος των ποινών στις 10 Σεπτεμβρίου.