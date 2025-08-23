Στη σύλληψη του 26χρονου Ινδού που τραυματίστηκε χθες το βράδυ, μετά από συμπλοκή στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει, στην οδό Σαίξπηρ, στη Λάρνακα, προχώρησε η Αστυνομία, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας από τις 20/6/2024.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο, αφού κατά το επεισόδιο υπέστη θλαστικό τραύμα στο δεξιό ώμο, το οποίο προκλήθηκε από νύσσον και τέμνων όργανο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στον τραυματία έγινε συρραφή, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Σημειώνεται επίσης ότι το ΤΑΕ Λάρνακας, μετά από εξετάσεις που διενήργησε, προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων ενός εκ των δύο δραστών που εμπλέκονται στην υπόθεση, και ήδη γίνονται διαδικασίες για έκδοση εντάλματος σύλληψης του. Πρόκειται για ομοεθνή του 26χρονου τραυματία. Όσον αφορά το δεύτερο άτομο, επίσης από την Ινδία, γίνονται εξετάσεις για ταυτοποίηση του, εφόσον το θύμα δεν τον γνωρίζει.

Σε σχέση με τον Ελληνοκύπριο που τραυματίστηκε κατά το συμβάν, στην προσπάθειά του να εκτονώσει την κατάσταση, δεν κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.