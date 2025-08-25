Με δημοσίευμα στην πλατφόρμα «Χ» ο κλάδος αστυνομικού σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ» σχολιάζει τις δυσκολίες που συναντούν οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής, καταγράφοντας επτά περιστατικά μέσα σε ένα πενθήμερο κατά τα οποία μέλη της αστυνομικής Δύναμης δέχθηκαν επιθέσεις.

Το αρχικό σχόλιο έγινε την περασμένη Πέμπτη, ενώ ο διαχειριστής του λογαριασμού της «ΙΣΟΤΗΤΑΣ» προσέθετε μέρα πάρα μέρα τα εν λόγω επτά περιστατικά (σήμερα το τελευταίο) για να ενισχύσει τις θέσεις που εξέφρασε προηγουμένως η συντεχνία.

Απαριθμούμε τα περιστατικά μέσα από δημοσιεύματα ιστοσελίδων:

>> Κτύπησε με κλεμμένη μοτοσικλέτα αστυνομικό και μετά συγκρούστηκε με περιπολικό – Συνελήφθη για 10 αδικήματα ο 24χρονος (20/8, περιστατικό στο ύψωμα «θέα» στη Λακατάμια, με τον αστυνομικό να τραυματίζεται στον καρπό του χεριού).

>> 148 αστυνομικοί κατήγγειλαν επιθέσεις σε βάρος τους το 2024 (παρατίθεται εικόνα από ρεπορτάζ του ΡΙΚ με στατιστικά των προηγούμενων χρόνων).

>> Κλώτσησε γυναίκα αστυνομικό στο πρόσωπο ενώ ήταν στο φορείο (22/8, η αστυνομικός θα υποβληθεί σε επέμβαση μετά από το κτύπημα που δέχθηκε στο μάτι από 33χρονο αφρικανικής καταγωγής).

>> Επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό ο 28χρονος που συνελήφθη για ναρκωτικά στη Λάρνακα (23/8, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι αστυνομικούς κατά την έρευνα στην οικία ύποπτου προσώπου που είχε στην κατοχή του ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και χάπια έκσταση).

>> Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε αστυνομικό και διέφυγε με τη συσκευή του αλκοτέστ (23/8).

>> Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης στη Λεμεσό – Πυροβολισμοί αστυνομικού σε αυτοκίνητο (24/8, καταδίωξη αυτοκινήτου που προσπάθησε να κτυπήσει αστυνομικούς που κινούνταν πεζοί και πυροβολισμοί από αστυνομικό στον αριστερό τροχό του οχήματος),

>> Του έκαναν παρατήρηση για τη μουσική, ξυλοφόρτωσε αστυνομικό (25/8, περιστατικό στην Αραδίππου).

Αναλυτικά, το σχόλιο που συνοδεύει το «νήμα» στον λογαριασμό του κλάδου αστυνομικού σώματος της συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ»:

«Η έλλειψη προσωπικού στην Πρώτη Γραμμή, υπερωριακών καθηκόντων αλλά και η αύξηση της εγκληματικότητας, μας έφεραν σε καθημερινούς τραυματισμούς.

Ξεχάσαμε φυσικά αυτό που λεν κάποιοι “καλοθελητές” ότι εν η δουλειά μας, άρα πρέπει να πεθάνουμε στην Ά Γραμμή!!!

Όπως ξεχνάμε σαν Αστυνομία ότι αυτά τα δελτία τύπου δεν βγαίνουν, όπως θα έπρεπε να δημοσιεύονται προς τα έξω συχνά.

Αν ήταν διοικητική έρευνα ή διαθεσιμότητα εναντίον συναδέλφου θα “έβγαινε” πριν καν αποφασιστεί! Και για να μην παρεξηγούμαστε δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε και ούτε θέλουμε.

Είμαστε όλοι Αστυνομικοί σε μιαν Αστυνομία.

Και είμαστε περήφανοι όπου και αν δουλεύουμε…»