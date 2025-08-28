Στη σύλληψη ενός προσώπου και στην έκδοση προστίμων, προχώρησε τα ξημερώματα η Αστυνομία μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε σε περίπτερα στην περιοχή Αμμοχώστου. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν αμπούλες με Υποξείδιο του Αζώτου, υπογλώσσια νικοτίνης και κούτες με αδασμολόγητα τσιγάρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, διενήργησαν έρευνα σε περίπτερο στην επαρχία Αμμοχώστου, λίγο πριν τη 1:00 μετά τα μεσάνυκτα. Στο υποστατικό εντόπισαν και προχώρησαν στην κατακράτηση για διενέργεια εξετάσεων:

Α) 101 αχρησιμοποίητες μεταλλικές αμπούλες που πιστεύεται ότι περιέχουν ελεγχόμενο φάρμακο και συγκεκριμένα υποξείδιο του αζώτου

Β) 1 μεταλλικό κάνιστρο

Γ) 47 μπαλόνια

Ο 41χρονος υπεύθυνος του υποστατικού συνελήφθη για σκοπούς εξετάσεων και αφέθηκε ελεύθερος λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα.

Την υπόθεση παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.

Έρευνες από τα μέλη της Αστυνομίας και τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων διενεργήθηκαν και σε άλλα δύο περίπτερα στην επαρχία Αμμοχώστου.

Λίγο πριν τη 1:30 μετά τα μεσάνυκτα, διενεργήθηκε έρευνα σε περίπτερο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.

Κατασχέθηκαν συγκεκριμένα:

Α) 82 κούτες των 200 τσιγάρων

Β) 83 πακέτα των 20 τσιγάρων

Γ) 19 κουτιά των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων

Στην 30χρονη υπεύθυνη του υποστατικού εκδόθηκε από το Τμήμα Τελωνείων εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής προστίμου.

Γύρω στη 1:00 μετά μεσάνυκτα, διενεργήθηκε έρευνα σε περίπτερο, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 48 υπογλώσσια νικοτίνης.

Στη 40χρονη υπεύθυνη του υποστατικού εκδόθηκε από το Τμήμα Τελωνείων εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής προστίμου.