Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 33 ετών, προχώρησε χθες η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή περιουσίας και επίθεση εναντίον αστυνομικού με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, έγινε καταγγελία στην Αστυνομία για κλοπή αρωμάτων και καλλυντικών αξίας 1.700 ευρώ από κατάστημα στη Λευκωσία. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε άλλο κατάστημα καλλυντικών στη Λευκωσία και συνελήφθη.

Κατά τη σύλληψή του ο ύποπτος επιτέθηκε εναντίον δύο μελών της Αστυνομίας, προκαλώντας τους εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματος τους.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για 33χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα σακίδιο που περιείχε τρεις συσκευασίες αρωμάτων.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε σημείο που είχε θεαθεί νωρίτερα ο 33χρονος, εντοπίστηκαν δύο γυναικείες τσάντες οι οποίες πιστεύεται ότι κλάπηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα στη Λευκωσία.

Ο 33χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.