Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση κλοπής χρηματικού ποσού εναντίον 35χρονης υπαλλήλου εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία αποκαλύφθηκε μετά από λογιστικό έλεγχο. Το ποσό που φέρεται να κλάπηκε ανέρχεται σε €111.928 και η δράση φέρεται να εκτυλίχθηκε μεταξύ Ιουλίου και 11 Αυγούστου 2025.

Στην υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον 35χρονης, η οποία εργαζόταν ως υπεύθυνη εισπράξεων στην εταιρεία που υπέβαλε την καταγγελία. Η ύποπτη συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση. Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία προσωποκράτησης. Σημειώνεται ότι η ύποπτη αναμένεται να δώσει κατάθεση σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας . Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα προσωποκράτησής της για οκτώ ημέρες.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο, στις 26 Αυγούστου 2025 προσήλθε στο ΤΑΕ Λεμεσού ο συνιδιοκτήτης και διευθυντής της εταιρείας ταχυμεταφορών η οποία δραστηριοποιείται με ταχυμεταφορές εσωτερικού και εξωτερικού και κατήγγειλε ότι η ύποπτη εργαζόταν στην εταιρεία από το 2016 και ήταν υπεύθυνη για την παραλαβή, έλεγχο και κατάθεση των εισπράξεων σε μετρητά, επιταγές και μέσω visa cards σε λογαριασμούς της εταιρείας. Αφού διενεργήθηκε λογιστικός έλεγχος, διαπιστώθηκε έλλειμμα ύψους €111.928, με αποτέλεσμα η ύποπτη να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, η ύποπτη ήταν το μοναδικό πρόσωπο που είχε την ευθύνη παραλαβής, ελέγχου και κατάθεσης των χρημάτων που εισπράττονταν καθημερινά από τα καταστήματα της εταιρείας στη Λεμεσό.

Για την ολοκλήρωση των ερευνών, αναμένεται να ληφθούν άλλες 43 καταθέσεις και να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, καθώς και έλεγχοι σε τραπεζικά ιδρύματα. Σε βάρος της διερευνώνται τα αδικήματα της κλοπής απο υπάλληλο και νομιμοποιήσης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες.