Ολέθρια αποδείχθηκε η κίνηση επιχειρηματία της Πάφου να αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο του ολόκληρο το βράδυ ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό προκειμένου το επόμενο πρωί να το καταθέσει στην τράπεζα. Συνολικά 65 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, έγιναν καπνός, αφού το αυτοκίνητο διαρρήχθηκε το ίδιο βράδυ και οι δράστες πήραν τα χρήματα πριν γίνουν αντιληπτοί.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας ο 59χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στάθμευσε το όχημα του έξω από το σπίτι του, στην πόλη της Πάφου, αφήνοντας εντός του χώρου αποσκευών του αυτοκινήτου τσάντα με χρηματικό ποσό 65 χιλιάδων ευρώ τα οποία σκόπευε να καταθέσει την επομένη στην τράπεζα.

Όταν όμως το επόμενο πρωί ο 59χρονος μετέβη στο αυτοκίνητο του, διαπίστωσε ότι το πίσω τζάμι ήταν θρυμματισμένο και το όχημα παραβιασμένο, με το πολύτιμο περιεχόμενο του να έχει κάνει φτερά. Ο επιχειρηματίας κατέφυγε αμέσως στην Αστυνομία καταγγέλλοντας την υπόθεση και το ΤΑΕ Πάφου άρχισε τις έρευνες για εντοπισμό των δραστών.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις φαίνεται ότι οι δράστες έδρασαν πιθανότατα στοχευμένα, έχοντας ενδεχομένως παρακολουθήσει τις κινήσεις του επιχειρηματία ή γνωρίζοντας από πριν ότι ίσως συνήθιζε να αφήνει χρηματικά ποσά εντός του οχήματος.