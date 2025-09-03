Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον ενός προσώπου ηλικίας 22 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας «μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με άλλα Τμήματα, Μονάδες και Υπηρεσίες της Αστυνομίας έπειτα από μαρτυρία, που εξασφαλίστηκε από εξετάσεις και ανακρίσεις και μετά από συλλογή επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών, προχώρησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, στη διεξαγωγή επιχείρησης σε οικία αλλοδαπών προσώπων σε περιοχή των προαστίων της Λευκωσίας με την συνδρομή του ειδικού αντιτρομοκρατικού ουλαμού της ΜΜΑΔ».

Η επιχείρηση «είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη με δικαστικό ένταλμα του 22χρονου αλλοδαπού, ως υπόπτου για τη διάπραξη αδικημάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία για φόνο, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 22χρονου και σε υποστατικά, που διατηρεί στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια».

Ο 22χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ ημέρες.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Αστυνομία προχώρησε στις 26 και 27 Αυγούστου αντίστοιχα, στη σύλληψη άλλων δύο προσώπων ηλικίας 27 και 44 ετών. Οι δύο συλληφθέντες συνεχίζουν να τελούν υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού διατάγματος κράτησης, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σημειώνεται ότι από τις έρευνες των ανακριτών που επεκτάθηκαν σε τρεις επαρχίες, Λάρνακα, Λευκωσία και Πάφο αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων από τεκμήρια που παραλήφθηκαν και ο δικανικός έλεγχος σε κινητά τηλέφωνα.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας διεξάγουν έρευνες για εντοπισμό και σύλληψη δύο ακόμα προσώπων που φαίνεται να ενέχονται στην υπόθεση, το όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την απόπειρα φόνου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας, τα οποία μετέβησαν στη περιοχή διαφάνηκε ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιονδήποτε τραυματισμό.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ