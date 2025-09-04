Συνελήφθη χθες το απόγευμα βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 43χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν σε ξενοδοχείο στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 43χρονος φέρεται να εμπλέκεται σε έντεκα υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από δωμάτια ξενοδοχείου που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 18 Ιουλίου – και 1η Σεπτεμβρίου, 2025.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.