Γύρω στις 10.30 χθες βράδυ ενώ 20χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο της στη λεωφόρο Ερατούς στην Πάφο, έχοντας ως συνεπιβάτες δύο 18χρονες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία, παρέσυρε και τραυμάτισε 17χρονο ο οποίος τη δεδομένη στιγμή επιχειρούσε να διασταυρώσει το δρόμο.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στα πόδια καθώς και αιμορραγία στον πνεύμονα και την κοιλιά.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείο Πάφου με την κατάσταση του να θεωρείται σοβαρή.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.