Η Αστυνομία καταζητεί τον ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΑΒΒΟΒ, 25 ετών, από την Ελλάδα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν τον Μάιο του 2025 στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) στο τηλέφωνο 25805068 με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.