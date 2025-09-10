Χειροπέδες πέρασε η Αστυνομία σε 44χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, υποστηρίζει ότι είναι δικηγόρος και φέρεται να απέσπασε μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες, με ψευδείς παραστάσεις.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τέσσερα πρόσωπα κατέβαλαν στην ύποπτη συνολικά περίπου 130 χιλιάδες ευρώ, πιστεύοντας ότι θα διευθετούσε την πώληση περιουσιών τους στα κατεχόμενα. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Το ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησε στη σύλληψή της το πρωί της Τετάρτης. Εναντίον της διερευνώνται αδικήματα απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. Η 44χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου οι ανακριτές θα ζητήσουν την προσωποκράτησή της για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.