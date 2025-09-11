Στο πλαίσιο συνεργασίας της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) με αντίστοιχη Υπηρεσία χώρας του εξωτερικού, ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου, ότι εντοπίστηκε στο εξωτερικό, πακέτο που περιείχε ποσότητα μισού περίπου κιλού κοκαΐνης, με τελικό προορισμό την Κύπρο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία Κύπρου προχώρησε χθες στη σύλληψη δύο προσώπων στη Λευκωσία.

Πρόκειται για δύο 29χρονους άντρες, οι οποίοι σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους.

Τις εξετάσεις συνεχίζει η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας).