Στη σύλληψη ενός Ελληνοκυπρίου, 29 ετών, κάτοικου χωριού της επαρχίας Λάρνακας, προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση συνομωσία για φόνο απόπειρα φόνου εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων και άλλων αδικημάτων που διαπράχθηκαν σε μάντρα αυτοκινήτων στην Πύλα, στις 14 Αυγούστου.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για να γίνει αίτημα προσωποκράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση παραπέμφθηκαν ενώπιον του κακουργιοδικείου πέντε πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση. Πρόκειται για 44χρονο κατάδικο στις Κεντρικές Φυλακές, ο οποίος φέρεται ως το πρόσωπο που έδωσε εντολές για την εγκληματική ενέργεια, 17χρονο που κατηγορείται πως πυροβόλησε εναντίον του φρουρού ασφαλείας, 23χρονο που πιστεύεται πως πυρπόλησε τα οχήματα της εταιρείας, 17χρονο που φέρεται να οδηγούσε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και 27χρονο για τον οποίο υπάρχουν μαρτυρίες πως το παρέδωσε στους δράστες.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συνομωσία για φόνο, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και παράνομη κατοχής εκρηκτικών υλών.