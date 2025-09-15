Μεγάλη ήταν η λεία διαρρηκτών που τα ξημερώματα έβαλαν στο στόχαστρο κατάστημα με επώνυμες τσάντες σε κεντρικό δρόμο της Λεμεσού.

Όπως πληροφορείται το philenews, λίγο μετά τις 3:30, οι δύο δράστες που έφεραν κουκούλα, έσπασαν την μεταλλική αλυσίδα ασφαλείας και στη συνέχεια τη γυάλινη πόρτα του καταστήματος. Μπούκαραν στον χώρο και άρπαξαν τσάντες και κοσμήματα μεγάλης αξίας, προτού εξαφανιστούν μέσα στη νύχτα.

Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο αναμένεται να παραληφθεί για μελέτη από την Αστυνομία σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Η ακριβής αξία των κλοπιμαίων παραμένει άγνωστη, ενώ μέλη της Αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες στη σκηνή.