Ενώπιον Δικαστηρίου θα παρουσιαστεί αύριο 22χρονη που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα, καθώς οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Κοφίνου με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα ανά ώρα αντί για τα επιτρεπόμενα 100.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου για υπερβολική ταχύτητα.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η υπερβολική ταχύτητα παραμένει ένας από τους κύριους παράγοντες πρόκλησης οδικών συγκρούσεων και ανακοινώνει τα πρόσφατα στατιστικά μέτρα ελέγχων για την περίοδο 13–20/09/2025:

• 1.091 καταγγελίες για υπέρβαση ορίου ταχύτητας

• 214 καταγγελίες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

• 87 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

• 189 καταγγελίες για χρήση κινητού κατά την οδήγηση

• 53 καταγγελίες για μη χρήση προστατευτικού κράνους

• 169 καταγγελίες για παράνομη στάθμευση (εκ των οποίων 27 σε θέσεις ΑΜΕΑ)

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας και τα μέτρα οδικής ασφάλειας για την προστασία τους και των άλλων χρηστών του δρόμου.