Στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την Αστυνομία και συγκεκριμένα την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, με σκοπό τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν στην Κύπρο ναρκωτικές ουσίες, λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα χθες, μετά από υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, υπέβαλαν σε έλεγχο άντρα ηλικίας 26 ετών, ενώ αυτός περνούσε από τη δίοδο «Ουδέν προς Δήλωση», στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, όπου αυτός είχε λίγο νωρίτερα αφιχθεί με πτήση από χώρα της Ευρώπης.

Στην αποσκευή που ο 26χρονος είχε στην κατοχή του, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 44 συσκευασίες, που περιείχαν ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 23 κιλών και 946 γραμμαρίων.

Ο 26χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά υπόθεση εισαγωγής, κατοχής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.