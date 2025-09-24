Μέλη του Κλάδου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, διενήργησαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2025, ελέγχους σε υποστατικά στην Αγία Νάπα, στο πλαίσιο εντοπισμού προϊόντων απομιμήσεων και παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας.

Κατά τους ελέγχους, σε τέσσερα υποστατικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

Κατάσχεση 882 τεμαχίων ειδών ένδυσης, πορτοφολιών, καπέλων, ζωνών και τσαντών.

Κατάσχεση 331 τεμαχίων ειδών ένδυσης, καπέλων και θηκών κινητών τηλεφώνων.

Κατάσχεση 1.304 τεμαχίων ειδών ένδυσης.

Κατάσχεση 180 τεμαχίων ειδών ένδυσης και καπέλων.

Συνολικά, κατασχέθηκαν 2.697 τεμάχια προϊόντων απομιμήσεων, τα οποία παραλήφθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων για περαιτέρω διερεύνηση.