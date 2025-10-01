Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, σχετικά με την υπόθεση τραυματισμού 62χρονου άνδρα στην περιοχή Πέρα Ορεινής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12.20 χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε, μετά από πληροφορία, αναίσθητο πρόσωπο μέσα σε αυτοκίνητο στην επαρχία Λευκωσίας.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 62χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία εναντίον 36χρονου, κάτοικου Λευκωσίας, ο οποίος συνελήφθη στη βάση δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο 62χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.