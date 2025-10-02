Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 25 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εντοπισμού και κατάσχεσης μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους 1 κιλού και 620 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκαν σε ταχυδρομικό πακέτο το οποίο κατασχέθηκε από μέλη της ΥΚΑΝ. Ως παραλήπτης του πακέτου αναγραφόταν ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Σήμερα αναμένεται η παρουσίαση του ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) διερευνά την υπόθεση.