Καταζητείται ο CELESTINE ONYEKA OBI, 28 ετών, από την Νιγηρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της εισαγωγής ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α΄ στην Κ.Δ., κατοχής και κατοχής με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, που διαπράχθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2025, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22808626, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.