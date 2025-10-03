Απειλές, εκβιασμοί, «προστασία» και απαίτηση χρημάτων κρύβονται πίσω από την αιματηρή απόπειρα φόνου σε βάρος 42χρονου Ουκρανού που διαπράχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον εξωτερικό χώρο παραλιακού ξενοδοχείου στη Λεμεσό. Ο 44χρονος καταζητούμενος παρουσιάζεται ως υψηλόβαθμο στέλεχος της διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης «Vory».

Ο 39χρονος ύποπτος, συνεργός του καταζητούμενου, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησής του. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών. Εναντίον του διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας φόνου, κατοχής, μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, απαίτησης χρημάτων με απειλές και απειλής.

Ο δικηγόρος του δεν έφερε ένσταση ενώ ο ύποπτος για την ώρα δεν έδωσε κατάθεση.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο από τον ανακριτή της υπόθεσης, αυτόπτης μάρτυρας (συνέταιρος του θύματος) κατέθεσε ότι οι δύο διατηρούν γραφεία στη Λεμεσό. Όπως ανέφερε, πριν από περίπου έξι μήνες δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος μιλούσε ρωσικά με γεωργιανή προφορά και απαιτούσε χρήματα από τα κέρδη των εταιρειών. Όταν ο μάρτυρας τον ρώτησε ποιος είναι, εκείνος αρνήθηκε να αποκαλυφθεί. Λίγες ημέρες αργότερα, το ίδιο πρόσωπο τον κάλεσε ξανά, αυτή τη φορά απαιτώντας το ποσό των 500.000 ευρώ. Ο μάρτυρας αρνήθηκε.

Στις 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο ύποπτος επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να συναντηθούν, παρόντος και δεύτερου προσώπου, μέλους της οργάνωσης Vory. Ο μάρτυρας αρνήθηκε, ωστόσο αμέσως μετά δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος τον απείλησε ότι θα σκοτώσει την οικογένειά του αν δεν παραστεί.

Υπό το βάρος των απειλών, ο συνέταιρος του θύματος δέχθηκε και διευθετήθηκε συνάντηση στο ξενοδοχείο, στην οποία μετέβη μαζί με το θύμα. Για λόγους ασφαλείας, κάλεσαν και φιλικά τους πρόσωπα.

Στον χώρο του ξενοδοχείου, το θύμα και ο συνέταιρος του πλησίασαν τον ύποπτο και τον καταζητούμενο, οι οποίοι βρίσκονταν σε τραπεζάκι. Κατά τη συνομιλία, ο καταζητούμενος παρενέβη και απείλησε τον μάρτυρα στα αγγλικά, λέγοντας ότι είναι «Vory» και ότι δεν είναι δυνατό να αγνοείται η απαίτηση για χρήματα. Μάλιστα, τον προειδοποίησε πως αν συνέχιζε να αρνείται, θα σκότωνε την οικογένειά του.

Στη συνέχεια, ζήτησε να βγουν έξω από το ξενοδοχείο. Εκεί παρευρίσκονταν και οι φίλοι του θύματος. Ο καταζητούμενος συνέχισε τις απειλές και, όταν ένας από τους φίλους του θύματος τού ζήτησε να σταματήσει, τον γρονθοκόπησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Τότε το θύμα κινήθηκε προς το μέρος του 44χρονου, ο οποίος τράβηξε πιστόλι από τσαντάκι που κρατούσε και τον πυροβόλησε.

Όπως ακούστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, μετά την απόπειρα φόνου, οι δύο άνδρες μετέβησαν σε καφετέρια στο Ζύγι, όπου ζήτησαν ταξί για να μεταφερθούν στη Λευκωσία. Κάμερες ασφαλείας και μαρτυρία του οδηγού ταξί κατέγραψαν ότι αποβιβάστηκαν γύρω στις 20:30 σε περιοχή της Λευκωσίας.

Να σημειωθεί ότι την 1η Οκτωβρίου λήφθηκε κατάθεση και από το θύμα, το οποίο παραμένει φρουρούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σε αυτήν, ο 42χρονος κατέθεσε ότι ο συνέταιρός του δεχόταν απειλές από τον ύποπτο για καταβολή ποσού 300.000 ευρώ, ως «προστασία» της εταιρείας τους. Μετά από πιέσεις και απειλές, διευθετήθηκε η μοιραία συνάντηση, στην οποία κλήθηκαν και φίλοι τους για λόγους ασφαλείας, καθώς —σύμφωνα με την κατάθεση— ο 44χρονος παρουσιαζόταν ως «Vor», πρόσωπο υψηλά ιστάμενο στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι έρευνες για την υπόθεση βρισκόταν σε εξέλιξη και αναμένεται να ληφθούν άλλες 37 καταθέσεις και να γίνουν 4 έρευνες.