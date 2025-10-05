Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι εξετάσεις της Τροχαίας Λεμεσού, σε σχέση με το νέο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στις 21:20 το βράδυ του Σαββάτου στη Λεμεσό, με θύμα τον 17χρονο Αλί Τζαλαλουτίν, από τη Συρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κάτω από το μικροσκόπιο των εξετάσεων βρίσκεται η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο άτυχος 17χρονος, με τους ανακριτές να αναζητούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του πριν και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στα χέρια της Τροχαίας βρίσκονται, από χθες βράδυ, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων του δυστυχήματος. Πρόκειται για ενοίκους της περιοχής και συγκεκριμένα της οδού Σουλίου και Πειραιώς.

Πρόσωπο που μίλησε στην ιστοσελίδα μας, περιέγραψε τα τραγικά λεπτά πριν το μοιραίο. Όπως ανέφερε, είδε από μακριά τον 17χρονο με τη μηχανή του να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να κορνάρει. Το ίδιο πρόσωπο, που βρισκόταν στο μπαλκόνι του, κατέθεσε ότι είδε τη μοιραία σύγκρουση, καθώς ο ανήλικος πέρασε ευθεία χωρίς να σταματήσει στο σήμα “STOP”.

Να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες από κατοίκους που έσπευσαν αμέσως μετά τη σύγκρουση, αντικρίζοντας τον 17χρονο στο έδαφος.

Οι κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκαναν λόγο για συχνά τροχαία ατυχήματα στην περιοχή ωστόσο ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι «δεν έχουμε καταγράψει πολλά σοβαρά δυστυχήματα εδώ, όμως είναι πάντα σοκαριστικό να σημειώνεται ένα τόσο σοβαρό περιστατικό μέσα σε μια γειτονιά με στενούς δρόμους. Προκαλεί εντύπωση και ανησυχία. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός».

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή, πέραν του ότι οι δρόμοι είναι στενοί, οι κάτοικοι συνηθίζουν να σταθμεύουν τα οχήματά τους στο δρόμο, με αποτέλεσμα δρόμοι διπλής κατεύθυνσης να μετατρέπονται συχνά σε μονής λωρίδας.

Όπως γράψαμε και χθες βράδυ, μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι ο μοτοσικλετιστής έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Πειραιώς, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, και φέρεται να μην σταμάτησε στο σήμα “STOP”, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην πίσω δεξιά πλευρά οχήματος που κινούνταν βόρεια επί της Σουλίου. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο κατέληξε σε περιτοίχισμα οικίας.

Ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε ναρκοτέστ και αλκοτέστ, τα οποία ήταν αρνητικά.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του δυστυχήματος, ο Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι ο μοτοσικλετιστής φορούσε κράνος, ωστόσο τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές γειτόνων ότι ο μοτοσικλετιστής κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως αξιολογούνται μαρτυρίες που υποστηρίζουν ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε το θύμα είχε δηλωθεί ως κλεμμένη τον προηγούμενο μήνα από τον ιδιοκτήτη της.