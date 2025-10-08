Για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια η διασταύρωση έξω από το Γ’ Δημοτικό Σχολείο και την εκκλησία του Αποστόλου Παύλου στο κέντρο της Πάφου, αποδεικνύεται κίνδυνος-θάνατος για τους οδηγούς.

Η διασταύρωση της κεντρικής οδού της περιοχής, Ονουφρίου Κληρίδη, με τον κάθετο της δρόμο που οδηγεί προς το Πάρκο των Χρωμάτων, διατηρεί με διαφορά την ιδιότυπη αυτή «πρωτοπορία» στα τροχαία που καταγράφονται, αφού παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Τροχαίας και του Δήμου Πάφου, με τοποθέτηση πινακίδων και σημάτων επί της ασφάλτου, εξακολουθεί να λειτουργεί ως παγίδα για διερχόμενους που δεν διαμένουν στην περιοχή και δεν αντιλαμβάνονται εγκαίρως ότι εισέρχονται σε δρόμο προτεραιότητας.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχαν την κακή εμπειρία να δουν και σήμερα πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, όταν μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη διασταύρωση-παγίδα, με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που κατέγραψε ο φακός του philenews, η μηχανή να καταλήξει πάνω σε πάσαλο και να μετατραπεί κυριολεκτικά σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Ο οδηγός της, ο οποίος έφερε το προστατευτικό κράνος, μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίσθηκε.

Επί τόπου έσπευσε η Αστυνομία που άρχισε τις εξετάσεις για το νέο τροχαίο, ενώ πολλοί περίοικοι και επαγγελματίες της περιοχής συγκεντρώθηκαν στη σκηνή εκφράζοντας έντονες διαμαρτυρίες για το καθημερινό σχεδόν “μαρτύριο” στο οποίο και οι ίδιοι υποβάλλονται, όπως τόνισαν, όντες αναγκασμένοι να γίνονται αυτόπτες μάρτυρες τέτοιων τραγικών σκηνών συνανθρώπων μας.