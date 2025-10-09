Σωρεία ερωτημάτων προκύπτουν ως προς την αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών για την υπόθεση της 79χρονης η οποία βρισκόταν κλειδωμένη στο σπίτι της και φώναζε βοήθεια. Παρά το γεγονός πως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αναφέρουν πως έλαβαν απλώς μια αναφορά στις 29 Σεπτεμβρίου πως η γυναίκα έπρεπε να μετακινηθεί σε στέγη, γείτονες υποστηρίζουν πως κατήγγειλαν πολύ προηγουμένως την υπόθεση τόσο στην Αστυνομία, όσο και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Σημειώνεται πως ο 58χρονος γιος της γυναίκας θα κατηγορηθεί για βία στην οικογένεια και εναντίον του, σύμφωνα με την Αστυνομία, αναμένεται να καταχωριστεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας.

Το θέμα, που έχει προκαλέσει συγκλονισμό, αποκάλυψε χθες το philenews παρουσιάζοντας εικόνες και μαρτυρίες γειτόνων, που ακολούθησαν της επιχείρησης μετακίνησης της ηλικιωμένης, η οποία φώναζε βοήθεια επειδή ήταν κλειδωμένη σε ένα σπίτι, που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, για μήνες πολύ καιρό έγινε η φυλακή της. Αυτές οι μαρτυρίες επιμένουν πως υπήρξαν καταγγελίες τόσο στο τοπικό γραφείο των ΥΚΕ, όσο και σε αστυνομικό της γειτονιάς. Παρόλα αυτά, ουδεμία καταγραφή υπάρχει, όπως υποστηρίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πέραν αυτής στο τέλος Σεπτεμβρίου που δεν έκανε λόγο για κακομεταχείριση.

Υπεραμύνθηκε πλήρως των χειρισμών που έγιναν η υφυπουργός Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, μιλώντας στην μεσημβρινή εκπομπή του Alpha. «Είδα το θέμα στην ηλεκτρονική έκδοση του Φιλελευθέρου και ζήτησα ενημέρωση. Μου αναφέρθηκε πως δεν υπήρχε ενημέρωση στις Υπηρεσίες για κακομεταχείριση, κακοποίηση ή βία, αλλά μια ενημέρωση τέλη Σεπτεμβρίου από φιλικό πρόσωπο της οικογένειας το οποίο ενημέρωσε πως χρειαζόταν να μπει σε στέγη η ηλικιωμένη», σημείωσε η κ. Ευαγγέλου, υποδεικνύοντας πως το κάθε περιστατικό προτεραιοποιείται αναλόγως της σοβαρότητάς του. «Αφού δεν υπήρξε αυτή η αναφορά, υπήρξε άλλη διαδικασία από τις ΥΚΕ», πρόσθεσε.

Κληθείσα να εξηγήσει πώς πρέπει να καταγγέλλουν οι πολίτες περιστατικά στις ΥΚΕ, ώστε να διασφαλίζεται πως θα καταγράφονται και θα διερευνώνται, απάντησε «πως όταν υπάρχει έστω υπόνοια βίας και κακομεταχείρισης, πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η Αστυνομία και μετά υπάρχουν πρωτόκολλα συνεργασίας με τις ΥΚΕ, διότι πρέπει πρωτίστως να αντιμετωπιστεί το περιστατικό βίας». Πρόσθεσε, ακόμη, πως όταν υπάρχουν αναφορές για άσκηση βίας «δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιληφθεί είτε η Αστυνομία είτε οποιοσδήποτε άλλος». Σε υπόδειξη της δημοσιογράφου, Κάτιας Σάββα, πως οι γείτονες καταγγέλλουν πως αυτό συνέβαινε για μήνες στο σπίτι και πως το κατήγγειλαν, είπε πως «αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αμφισβητήσω πως υπήρχε αναφορά και δεν το βλέπουμε ή πως δεν έκανε κάποιος σωστά τη δουλειά του. Έχουμε ενισχύσει τις ΥΚΕ με κοινωνικούς λειτουργούς της γειτονιάς και πρέπει ν’ ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες, να γίνεται η ενημέρωση εκεί που πρέπει και να γίνεται σωστά η αξιολόγηση. Αυτή την ενημέρωση είχα χθες και θα εξετάσουμε όλες τις αναφορές που υπάρχουν». Σημείωσε, επίσης, πως προσδίδεται ιδιαίτερη σημασία στα θέματα ηλικιωμένων, με διάφορα προγράμματα.

Η υφυπ. Πρόνοιας ανέφερε πως είχε εξευρεθεί θέση στον οίκο ευγηρίας για την ηλικιωμένη και πως βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδικασίες μετακίνησής της. «Διευθετήθηκε η μεταφορά της χθες επειδή άλλαξε η προτεραιοποίηση», σημείωσε, καλώντας τους πολίτες σε περιστατικά βίας να ενημερώνουν την Αστυνομία.

Το ΑΚΕΛ Λάρνακας, εν τω μεταξύ, μέσω ανακοίνωσης ζήτησε απαντήσεις για το θέμα καλώντας ΥΚΕ και υφυπουργό Πρόνοιας «ν’ αναλάβουν τις ευθύνες τους». Σημειώνουν ακόμη, πως «με βάση το δημοσίευμα, οι ΥΚΕ γνώριζαν εδώ και καιρό για την τραγική κατάσταση που ζούσε και παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες των γειτόνων δεν βοήθησε την ηλικιωμένη με τη μεταφορά της σε στέγη ευγηρίας. Μάλιστα, μετά την δημοσιότητα του τραγικού συμβάντος άμεσα μεταφέρθηκε σε στέγη. Εύλογα διερωτάται κάποιος αν έπρεπε να δημοσιευθεί το περιστατικό για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από τις ΥΚΕ και να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια από το κράτος», σημειώνεται σε ανακοίνωση.