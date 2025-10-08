Μια συγκλονιστική υπόθεση που έφερε στο φως τον γολγοθά μιας 79χρονης σε περιοχή της Λάρνακας διερευνά η Αστυνομία. Η γυναίκα, που έχει άνοια, σύμφωνα με τις καταγγελίες γειτόνων, φώναζε επί μήνες «βοήθεια», αφού βρισκόταν κλειδωμένη στο σπίτι της, στο οποίο διαβιούσε υπό πολύ κακές συνθήκες. Γείτονες αναφέρουν πως έκαναν καταγγελίες, ωστόσο, δεν είχαν ληφθεί έγκαιρα μέτρα για απομάκρυνση της ηλικιωμένης από το σπίτι, γεγονός που προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Σήμερα το πρωί (8/10) περαστικός άκουσε τη γιαγιά να φωνάζει βοήθεια και έκανε επίσημη καταγγελία στον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρνακας, Ιωάννη Σωτηριάδη. Επί τόπου έσπευσαν αμέσως μέλη του κλιμακίου Βίας στην Οικογένεια του ΤΑΕ Λάρνακας και με τη βοήθεια μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν τη γιαγιά από το σπίτι, από πόρτα που οδηγούσε σε εσωτερική αυλή.

Το philenews βρέθηκε επί τόπου και κατέγραψε την επιχείρηση απομάκρυνσης της ηλικιωμένης, καθώς και μαρτυρίες γειτόνων, τις οποίες οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διερευνήσουν. «Πριν από δύο χρόνια ήταν πιο καλά και έβγαινε λίγο έξω στην αυλή. Τους τελευταίους μήνες είδαμε πως χειροτέρεψε η άνοιά της. Δεν ξέρουμε εάν έχει φαΐ ή νερό η γυναίκα. Η κατάσταση και μέσα και έξω από το σπίτι είναι χάλια. Είναι άθλιες οι συνθήκες του σπιτιού. Πίσω είναι γεμάτο χόρτα. Ο γιος της λείπει στη δουλειά και επειδή κάποιες φορές έφευγε από το σπίτι την κλείδωνε. Του λέγαμε πως δεν είναι σωστό αυτό που κάνει και πως θα το καταγγείλουμε. Υποσχόταν πως κάνουν ενέργειες εδώ και καιρό με τις ΥΚΕ για να τη βάλουν σε στέγη. Οι ΥΚΕ, όμως, δεν έκαναν κάτι. Είδαμε μια φορά που ήρθε εδώ κάποια από τις ΥΚΕ», ανέφερε γειτόνισσα υποδεικνύοντας ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο η γυναίκα κλειδωνόταν στο σπίτι. «Είναι απαράδεκτο το ότι δεν έγινε κάτι από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, που γνωρίζουμε πως είναι ενήμερες. Πριν ενάμιση μήνα φώναζε πάλι “βοήθεια, βοήθεια” και έκανε καταγγελία γείτονας και δεν έκαναν κάτι».

Άλλη γειτόνισσα ανέφερε πως πήρε η ίδια τηλέφωνο πριν από λίγες ημέρες και ενημέρωσε εργαζόμενο στις ΥΚΕ για την κατάσταση της γιαγιάς. «Είπα τους ότι πρέπει κάποιος να έρθει να τη δει, αφού όλη μέρα ακούμε να φωνάζει βοήθεια. Την κλειδώνει ο γιος της. Είπα τους “πρέπει να κάμετε κάτι, να έρθει ένας να δει τούτον το πλάσμα του Θεού”».

Τρίτη κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως πριν από μία εβδομάδα η γυναίκα έφυγε από το σπίτι και ενημέρωσαν αστυνομικό της Γειτονιάς για την κατάστασή της και για καταγγελίες που την έφεραν να κακοποιείται. «Μας είπαν: “χωρίς να δείτε πως την κακοποιεί κάποιος δεν μπορούμε να έρθουμε να βοηθήσουμε”. Όλος ο κόσμος, όμως, την ακούει να φωνάζει βοήθεια», ανέφερε και διερωτήθηκε γιατί, αφού υπήρχαν καταγγελίες, δεν μερίμνησε κάποια υπηρεσία γι’ αυτή τη γυναίκα.

Πληροφορίες από την Αστυνομία αναφέρουν πως δεν υπάρχει πρόσφατη επίσημη καταγγελία για την κατάσταση που επικρατούσε στο σπίτι. Υπάρχει, ωστόσο, καταγγελία πριν από δύο χρόνια που αφορούσε συγγενικό πρόσωπο της 79χρονης, (σ.σ για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ηλικιωμένης δεν θα αναφερθούν περισσότερα). Όπως μας αναφέρθηκε από αστυνομική πηγή η υπόθεση διερευνήθηκε τότε από την Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά και οι ΥΚΕ.

Σημειώνεται πως επί τόπου έσπευσαν και λειτουργοί των ΥΚΕ, που διευθέτησαν όπως η γυναίκα μεταφερθεί σε οίκο ευγηρίας. Προφορικά αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα μας πως βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασίες για τη μεταφορά της γυναίκας σε στέγη ευγηρίας.

Ελπίζουμε, έστω και την υστάτη, οι αρμόδιες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για τη φροντίδα μιας ταλαιπωρημένης γυναίκας, η οποία επί μήνες φωνάζει «βοήθεια», κρατώντας στα κάγκελα της πόρτας της εισόδου του σπιτιού, που έγινε η φυλακή της. Η ίδια πάντως, παρά την άνοια και τα μύρια προβλήματα που της έφερε η ζωή, δεν ξέχασε το δικό της καθήκον να ταΐζει τις γάτες της γειτονιάς. Συνεχίζει να τους πετάει φαγητό από τα κάγκελα κι ας μην φτάνει στα δοχεία που είναι τοποθετημένα στην αυλή.

Ελπίζουμε να κάνει και το κράτος το δικό του καθήκον. Διότι τέτοιες σοκαρίστηκες υποθέσεις και τέτοιες θλιβερές εικόνες εκθέτουν ανεπανόρθωτα όλους μας. Μόνο οργή και ντροπή προκαλούν…