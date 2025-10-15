Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του MOHANAD IZIRAR, 22 ετών από το Μαρόκο, ο οποίος απουσιάζει από τις 12/10/2025, από τον χώρο διαμονής του στην Κοφίνου.

Ο 22χρονος περιγράφεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70 μ. περίπου, με κοντά μαύρα μαλλιά και τατουάζ στο αριστερό χέρι. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε μαύρη ζακέτα και μαύρο παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στον αριθμό τηλεφώνου 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Δείτε εικόνα: