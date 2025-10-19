Σε μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην επαρχία Αμμοχώστου, εντοπίστηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών και έγιναν τρεις συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, σε οικία 48χρονου εντοπίστηκαν 860 γραμμάρια κάνναβης και 270 γραμμάρια κοκαΐνης, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Σε δύο άλλες οικίες, η ΥΚΑΝ εντόπισε χρηματικά ποσά και αμπούλες υποξειδίου του αζώτου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο ανήλικοι.

Οι έρευνες και οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Αμμοχώστου).