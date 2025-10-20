Ένας αλλοδαπός εργαζόμενος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Πάφου μετά από εργατικό ατύχημα που συνέβη στη βιομηχανική μονάδα που εργάζεται στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας και που ασχολείται με πισίνες και συναφή είδη. Το ατύχημα συνέβη όταν ο εργάτης θέλησε να ξεδιψάσει πίνοντας υγρό από μπουκάλι νερού, το οποίο όμως περιείχε καυστικό άχρωμο υγρό που χρησιμοποιείται στις εργασίες της μονάδας.

Ο αλλοδαπός άντρας φαίνεται να αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος του και πρόλαβε να πιει νερό αμέσως μετά, προκαλώντας εμετό ώστε να βγάλει από τον οργανισμό του την επικίνδυνη ουσία. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση του να έχει διαφύγει τον κίνδυνο όπως εκτιμάται.

Της υπόθεσης επιλαμβάνεται το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και η Αστυνομία.