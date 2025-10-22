Στη σύλληψη μιας 23χρονης γυναίκας που έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας το μεσημέρι της Τρίτης 21 Οκτωβρίου, προχώρησε η Αστυνομία, αφού εντοπίστηκε στην κατοχή της πέραν του μισού κιλού κοκαΐνης. Η ποσότητα αναμένεται να αυξηθεί, αφού στο σώμα της 23χρονης εντοπίζονται σταδιακά και άλλες συσκευασίες.

Η ποσότητα της κοκαΐνης εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ενεργειών, που γίνονται σε συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας και Τμήματος Τελωνείων, για εντοπισμό ναρκωτικών που εισάγονται στην Κύπρο, μέσω των αεροδρομίων.

Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκα που θα έφτανε στην Κύπρο από το εξωτερικό, απόκρυβε στο σώμα της ποσότητα ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι, στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας, ανακόπηκε για έλεγχο η 23χρονη. Εντός του στηθόδεσμού της εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν εννέα, αυγοειδείς νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 88 γραμμαρίων. Επίσης εντός του εσωρούχου της, εντοπίστηκε μία συσκευασία, που περιείχε κοκαΐνη, μεικτού βάρους 452 γραμμαρίων.

Η 23χρονη συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε και σε ακτινολογικό έλεγχο, μέσω του οποίου εντοπίστηκαν εντός του σώματός της, αριθμός σκευασμάτων. Ως εκ τούτου η συλληφθείσα κρατήθηκε στο Νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, με σκοπό να αποβάλει τα σκευάσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, η 23χρονη είναι από την Βραζιλία. Ξεκίνησε από το Σάο Πάολο και έφθασε στη Λάρνακα μέσω Ντόχα, ενώ λόγο των μεγάλης διάρκειας πτήσεων, φαίνεται να απέβαλε συσκευασίες εν πτήσει, τις οποίες έδεσε πάνω στον στηθόδεσμο της.

Η διαδικασία προσωποκράτησης της θα γίνει στο νοσοκομείο και η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.

Δείτε εικόνες: