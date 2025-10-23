Σε συναγερμό τέθηκαν χθες βράδυ οι Αρχές καθώς γύρω στις 11:50 εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο.

Το όχημα ήταν σταθμευμένο στην αυλή της οικίας της 71χρονης ιδιοκτήτριας του, στον Στρόβολο. Τη φωτιά αντιλήφθηκε και κατέσβησε ο σύζυγός της.

Στο σημείο διενήργησαν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για εξετάσεις το πρωί σήμερα, από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία.

Προκλήθηκαν ζημιές στο αριστερά πίσω μέρος του αυτοκινήτου και ειδικότερα στα πίσω αριστερά φώτα του οχήματος.