Στη σύλληψη και τρίτου υπόπτου, άντρα ηλικίας 37 ετών, για την υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών και συγκεκριμένα μεθαμφεταμίνης Crystal Meth, προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ. Ο 37χρονος συνελήφθη το απόγευμα χθες, από μέλη της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών αφορά σε ποσότητα μεθαμφεταμίνης – Crystal Meth, βάρους 360 γραμμαρίων περίπου, η οποία εντοπίστηκε σε ταχυδρομικό δέμα και κατασχέθηκε από την ΥΚΑΝ, μετά από ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας με Υπηρεσίες άλλων χωρών.

Σε συντονισμένη επιχείρηση που διενήργησε η ΥΚΑΝ την περασμένη Δευτέρα, στη Λάρνακα, σε σχέση με το εν λόγω ταχυδρομικό δέμα, συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα, άντρες ηλικίας 30 και 31 ετών. Σε έρευνα στην κατοικία τους, τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν και κατακράτησαν διάφορα τεκμήρια, όπως μια καπνοσύριγγα με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, μια ζυγαριά ακριβείας με ίχνη άσπρης ουσίας, ένα σπαστήρα με ίχνη κάνναβης, μικροποσότητα φυτικής ύλης κάνναβης, και ένα μπουκαλάκι με υγρή ουσία, η σύσταση της οποίας διερευνάται.

Οι 30χρονος και 31χρονος τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, βάσει δικαστικού διατάγματος προσωποκράτησης, που το πρωί της Τρίτης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, μετά από αίτημα της Αστυνομίας.

Εναντίον και των τριών υπόπτων διερευνάται η συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης και εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο. Την υπόθεση διερευνά η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας).