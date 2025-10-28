Άλλο ένα τραγικό ξημέρωμα καταγράφεται στη Λεμεσό, με νέο θανατηφόρο δυστύχημα στην άσφαλτο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου, στον δρόμο Καρβουνά – Τροόδους.

Νεκρός, ο 45χρονος Ελληνοκύπριος μοτοσικλετιστής, Πέτρος Βουτής, μετά από σφοδρή σύγκρουση της μεγάλης κυβισμού μοτοσικλέτας που οδηγούσε με διπλοκάμπινο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο άτυχος Πέτρος είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, ενώ ετοιμαζόταν να παντρευτεί τη νυν συμβία του εντός του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος κινούνταν μαζί με μεγάλη ομάδα μοτοσικλετιστών προς το Τρόοδος. Σε κάποιο σημείο του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, σε αριστερή στροφή, φαίνεται πως ο 45χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας. Παρέκκλινε της πορείας του και εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το διπλοκάμπινο όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Από τη βιαιότητατης σύγκρουσης, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, που παρέλαβε τον 45χρονο μοτοσικλετιστή και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μέλη της Τροχαίας Λεμεσού βρέθηκαν στο σημείο για τη διενέργεια επιτόπιων εξετάσεων και τη διερεύνηση των συνθηκών του νέου θανατηφόρου δυστυχήματος.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο βοηθός υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Αιμίλιος Καφάς, ο μοτοσικλετιστής φορούσε προστατευτικό κράνος, ωστόσο διερευνάται εάν ήταν δεμένο σωστά. Από την άλλη, ο 42χρονος οδηγός του διπλοκάμπινου οχήματος φορούσε ζώνη ασφαλείας και, ευτυχώς, δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό από τη σφοδρή σύγκρουση.

Ανέφερε πως «οι εξετάσεις της Αστυνομίας και οι έρευνες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο, και μελετάται το γεγονός ότι ο θανών εισήλθε από το δικό του ρεύμα κυκλοφορίας στο αντίθετο, καθώς και υπό ποιες συνθήκες συνέβη αυτό και ποιοι παράγοντες οδήγησαν στο δυστύχημα και τον θάνατό του.»

Στο μικροσκόπιο των ερευνών της Τροχαίας Λεμεσού βρίσκεται η ταχύτητα τόσο της μοτοσικλέτας του θύματος όσο και του διπλοκάμπινου οχήματος τη στιγμή της σύγκρουσης.

Δείτε εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης: