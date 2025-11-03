Απορρίφθηκε η έφεση του 51χρονου υπόπτου σε σχέση με την κράτησή του για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους. Πρόκειται για τον 51χρονο, ο οποίος συνδέθηκε επιστημονικά μέσω DNA με ένα από τα δύο μπιτόνια που περιείχαν εύφλεκτη ύλη και βρέθηκαν τοποθετημένα στο όχημα μάρκας Mitsubishi Colt, το οποίο ανήκει σε ιερέα και είχε κλαπεί στις αρχές Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο όχημα φέρεται να κινούνταν, μαζί με ένα βαν, έξω από την οικία του θύματος τις ημέρες πριν από τον φόνο.

Ο δικηγόρος του 51χρονου, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, προχώρησε σε έφεση σχετικά με την κράτηση του πελάτη του. Στους τρεις λόγους της έφεσης υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε η Αστυνομία εις βάρος του 51χρονου σε σχέση με τον φόνο είναι ανεπαρκή και ότι δεν υπάρχει μαρτυρία που να γεννά εύλογη υπόνοια για τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Από την πλευρά της, η Κατηγορούσα Αρχή, την οποία εκπροσώπησε η κ. Βένη Δανιηλίδου, υποστήριξε ότι υπάρχει εύλογη υπόνοια και μαρτυρία εις βάρος του 51χρονου στο στάδιο της προσωποκράτησης του.

Το Εφετείο, αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, αποφάνθηκε ότι στο παρόν στάδιο τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά και έτσι επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Υποστήριξε, ακόμη οι λόγοι της έφεσης κρίνονται αβάσιμοι και τους απέρριψε.

Να σημειωθεί ότι ο 51χρονος, καθώς και ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας με την οποία φέρεται να διέφυγαν οι δράστες, θα παρουσιαστούν αύριο, Τρίτη (4/11), εκ νέου ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού για ανανέωση της κράτησής τους.

Το DNA και η σκιά της «πρόβας θανάτου»

Ένα όχημα μάρκας Mitsubishi Colt, που είχε κλαπεί 12 ημέρες πριν από τη δολοφονία του Δημοσθένους και ανήκε σε ιερέα, οδήγησε στη σύλληψη του 51χρονου. Το όχημα εντοπίστηκε τρεις ημέρες πριν από τον φόνο, κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας, φέροντας πινακίδες άλλου οχήματος και με δύο μπιτόνια εύφλεκτης ύλης στο εσωτερικό του.

Η τοποθεσία όπου βρέθηκε το όχημα βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου εκτελέστηκε το θύμα. Από τη μελέτη των κλειστών κυκλωμάτων διαπιστώθηκε ότι πρόσωπα είχαν φτάσει κοντά στην οικία του θύματος στις 9, 10, 12, 13 και 14 Οκτωβρίου, επιβιβάστηκαν στα κλοπιμαία οχήματα (άσπρο βαν και Mitsubishi Colt). Τα οχήματα ακολουθούσαν συγκεκριμένες διαδρομές προς το σπίτι του θύματος και τη σκηνή του εγκλήματος, ενισχύοντας το σενάριο ότι το σχέδιο δολοφονίας είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Τα δύο μπιτόνια, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα χρησιμοποιούνταν για τον εμπρησμό του οχήματος ώστε να καταστραφούν τεκμήρια κάτι που πράγματι συνέβη μετά το έγκλημα με το κλοπιμαίο βαν.

Στις 24 Οκτωβρίου, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία που συνέδεε τον 51χρονο Γεωργιανό με την κλοπή του Colt. Ο 51χρονος συνελήφθη την επομένη και, παρότι αρνείται εμπλοκή, δείγματα DNA που λήφθηκαν από τον ίδιο ταυτίστηκαν με δείγμα στο πώμα ενός από τα μπιτόνια που περιείχαν εύφλεκτη ύλη. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης, στις 26 Οκτωβρίου, για τα υπό διερεύνηση αδικήματα που σχετίζονται με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Στην υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση ως ύποπτοι: ο 44χρονος πρώην ποδοσφαιριστής και ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας, οι δύο άνδρες ηλικίας 59 και 30 ετών που φέρονται να συμμετείχαν στην αγορά της, και ο 30χρονος κατάδικος, ο οποίος φέρεται να διέταξε την αγορά από το κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Επιπλέον, εμπλέκεται ο 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt, μέσα στο οποίο βρέθηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη και το DNA του. Εμπλέκεται επίσης ο 31χρονος φερόμενος συνεργός του ενός 28χρονου Γεωργιανού (Α.Ζ), που φέρεται να συμμετείχε στη δολοφονία ως οδηγός της μοτοσικλέτας.

Την ίδια ώρα, αναμένεται η παράδοση των δύο 28χρονων Γεωργιανών ξαδέλφων από τις ελληνικές αρχές.