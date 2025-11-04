Δεν έπεισε με τους ισχυρισμούς του ο 51χρονος ύποπτος, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι ισχυρισμοί του καταρρίπτονται από τα δεδομένα της έρευνας.

Σήμερα, Τρίτη, ο 51χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού μαζί με τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή για ανανέωση της κράτησής τους. Πρόκειται για το τρίτο οκταήμερο για τον 44χρονο και το δεύτερο για τον 51χρονο. Μετά από μακράν διαδικασία, το Δικαστήριο επιφύλαξε για αύριο την απόφασή του για την κράτηση των δύο υπόπτων, αφού οι δικηγόροι των υπόπτων έφεραν ενστάσεις ως προς την περαιτέρω κράτηση των πελατών τους.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Πανίκος Αβρααμίδης, ζήτησε από το Δικαστήριο όπως ο 44χρονος παραμείνει με χειροπέδες, καθώς, όπως ενημερώθηκε από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, ο ύποπτος εξέφρασε πρόθεση να αποδράσει. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα για λόγους ασφαλείας, ενώ ο δικηγόρος του αρνήθηκε τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του βρίσκεται εδώ και 16 ημέρες σε κελί «ένα επί ένα».

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αιτήθηκαν την ανανέωση της κράτησης και των δύο υπόπτων για ακόμη οκτώ ημέρες, αίτημα στο οποίο οι συνήγοροι τους έφερα ένσταση.

Κατά τη διαδικασία της ανανέωσης, ο εξεταστής της υπόθεσης, Ηλίας Κρέουζος ανέφερε ότι ο 51χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, προβάλλοντας αρκετούς ισχυρισμούς που σύμφωνα με την Αστυνομία, κάποιοι από αυτοί, καταρρίπτονται.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 124 καταθέσεις και παραλήφθηκαν δεκάδες τεκμήρια, τα οποία εξετάζονται από τα εργαστήρια. Οι ανακριτές έχουν ήδη αξιολογήσει μεγάλο όγκο υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ αναμένονται ακόμη περίπου 69 καταθέσεις από άτομα του στενού περιβάλλοντος των υπόπτων και του θύματος.

Ο κ. Κρέουζος σημείωσε που οι έρευνες συνεχίζονται σε καθημερινή βάση σε διαδρομές, οικίες και σημεία όπου κινήθηκαν οι δράστες πριν και μετά το έγκλημα, με νέο υλικό να προστίθεται συνεχώς στο ανακριτικό έργο. Ανέφερε ό,τι έγιναν 22 έρευνες και έχουν προγραμματιστεί ακόμη 2 στοχευμένες για εντοπισμό κρίσιμων τεκμηρίων.

Αξιολογείται, επίσης, το περιεχόμενο ιδιωτικών επικοινωνιών υπόπτων, ενώ αναμένονται αποτελέσματα τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που υπολογίζεται ότι θα διευρύνουν σημαντικά τον όγκο της έρευνας.

Το DNA, τα κλοπιμαία οχήματα και η «πρόβα θανάτου»

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του 51χρονου υπόπτου είχε ένα Mitsubishi Colt, το οποίο είχε κλαπεί 12 ημέρες πριν από τη δολοφονία και εντοπίστηκε τρεις ημέρες πριν από το έγκλημα κοντά στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας. Το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες και στο εσωτερικό του βρέθηκαν δύο μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη.

Από την ανάλυση κλειστών κυκλωμάτων προέκυψε ότι πρόσωπα είχαν μεταβεί με μοτοποδήλατο κοντά στην οικία του θύματος στις 9, 10, 12, 13 και 14 Οκτωβρίου, και ακολούθως επιβιβάστηκαν στο Colt και το άσπρο λευκό βαν. Οι διαδρομές που ακολουθούσαν ενίσχυσαν το συμπέρασμα ότι το σχέδιο δολοφονίας βρισκόταν σε εξέλιξη μέρες πριν την εκτέλεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο μπιτόνια προορίζονταν για τον εμπρησμό του οχήματος, όπως έγινε τελικά με το κλοπιμαίο βαν μετά το έγκλημα.

Η Αστυνομία συνέδεσε τον 51χρονο με την κλοπή του Colt έπειτα από πληροφορία που έφτασε στις 24 Οκτωβρίου. Το DNA του ταυτοποιήθηκε στο πώμα ενός από τα μπιτόνια, οδηγώντας στην έκδοση νέου εντάλματος σύλληψής του για αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με τη δολοφονία.